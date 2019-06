Todos por Bogotá

A cinco meses de las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas, el panorama, en lo que se relaciona con Bogotá, se ve confuso. Los candidatos ya definidos no muestran programas convincentes, ni no convincentes. Todo se les va en palabrería, o en apelar a la emotividad del elector, como lo hace, con habilidad indudable, Claudia López; pero Claudia, aunque se ha vuelto crítica superficial de Peñalosa, no ha presentado programas concretos que permitan formar un juicio sobre su aptitud o ineptitud como alcaldesa.

Miguel Uribe Turbay es un simple clon de Peñalosa, sin ideas ni iniciativas propias.



Ángela Garzón dice cosas adecuadas, aunque detrás de las palabras no se le aprecia un programa específico que las sustente. No ha logrado calar entre el público, ni es probable que lo logre.



Clara López viene haciendo campaña en las redes, con críticas acertadas a la administración Peñalosa. También le falta concretar su programa de gobierno, o, si lo tiene, hacerlo conocer del público de una manera efectiva. Es una liberal progresista. En los seis meses en que estuvo encargada de la Alcaldía, tras el desastre de Moreno Rojas, demostró sus capacidades excelentes de administradora y gobernante.

Celio Nieves no tiene peros… pero le afecta el mismo fenómeno que a Ángela Garzón. No logra llegarle al ciudadano.



En Colombia Humana hay como cinco precandidatos. Me da la impresión de que estuvieran pasmados. Se anunció una Alianza entre Colombia Humana y la Unión Patriótica, que todos los progresistas festejamos, y que festejaríamos más si de la alianza pasaran a la acción y definieran pronto quién será su candidato o candidata a la alcaldía de Bogotá.



Hollman Morris sigue siendo, en mi concepto, la mejor opción, y su respaldo en la opinión ha ido creciendo día por día. No obstante, le falta que, además de su reconocida y valiente oposición al TM7, al metro elevado, a la destrucción de la Van der Hammen, puntualice el resto de los programas que tiene contemplados para gobernar a Bogotá, si los ciudadanos lo favorecen con una votación mayoritaria amplia.



Lo evidente por ahora es que Bogotá necesita superar la pesadilla de la administración Peñalosa. Se espera que los ciudadanos acudan en masa a votar por el candidato que les garantice que esa pesadilla no va a repetirse. La ciudadanía ha aplaudido la acción atinada de los jueces que frenaron el TM7 y la estación depredadora que destruiría nuestro Parque Nacional y arruinaría uno de los sectores estéticamente más atractivos de la capital.



El señor Peñalosa ha incumplido todo lo que ofreció en su programa de gobierno. Por ejemplo, se comprometió a impulsar el sistema multimodal de transporte, pero todo lo que ha hecho hasta ahora es formar un embrollo endemoniado en la séptima con esa necedad urbanística de la troncal TM, que tiene enloquecidos a quienes viven sobre dicha arteria histórica y a quienes transitan por ella. Su “gran logro” ha sido llegar a un acuerdo tardío con los empresarios del SITP, no para mejorar el servicio, sino para garantizarles la rentabilidad con un drástico aumento de las tarifas para el usuario, que, como siempre, es el que paga la vajilla rota. ¿Del transporte multimodal? Cero sobre cero. Y no sigo enumerando los desaciertos e incumplimientos del alcalde mayor Enrique Peñalosa porque no acabaría jamás, y porque ese no es tema para una columna periodística, sino para un debate público, que deberían promoverle a Peñalosa los propios candidatos que aspiran a sucederlo y a enderezar el rumbo torcido que hoy lleva nuestra ciudad.



