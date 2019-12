Durante la era de las encuestas de popularidad o impopularidad presidencial, que se iniciaron en Colombia hace más o menos seis décadas, Guillermo León Valencia, Misael Pastrana Borrero y Andrés Pastrana Arango se mantuvieron imbatibles con el récord más alto de impopularidad, o de desfavorabilidad, como ahora señalan las fichas técnicas; pero han sido desplazados. Ninguno de ellos, no obstante sus esfuerzos conmovedores, pudo alcanzar la marca que ahora ostenta el presidente actual, el ausente inquilino de la Casa de Nariño, Iván Duque Márquez, con el setenta por ciento de impopularidad, cuando aún no completa el año y medio de ¿mandato?

Así lo reveló la semana pasada una encuesta difundida por La W, sin duda misericordiosa. Hay otras muestras no divulgadas que trepan ese récord (o mejor sería decir antirrécord) hasta el 85 por ciento de impopularidad, que cobija no solo al mandatario, sino al conjunto de su administración. Felicitaciones, señor presidente Duque. Siga así y acaso logre que un noventa y cinco por ciento de los ciudadanos, sus mandantes, lo rechacen.



El gran paro nacional, que ha entrado en receso por Navidad y Año Nuevo, ha debido servirle a Iván Duque para una profunda reflexión autocrítica sobre su gobierno y sobre las causas que han originado la mayor protesta ciudadana en la historia de nuestro país. No parece que el presidente sea capaz de una reflexión. Alberto Donadio, en su columna de ‘El Espectador’ (18/12/2019, ‘¿Qué tal que gobernara Duque?’), dice que el presidente no es que no sea un buen muchacho, sino que es un muchacho inexperto, incapacitado para ejercer una función tan delicada y complicada, y que está como el que se gana una lotería sin haberla comprado y no halla qué hacer con la plata, que fatalmente terminará despilfarrando.

Estoy por creer que le asiste a Donadio la razón. El comportamiento de Duque semeja al de alguien en estado de desesperación. Responde con aspereza y descortesía a la insinuación amable del Procurador General, que le pide sintonizarse con la gente (no sabemos que le haya dado excusas), y sus intervenciones públicas son tan innecesariamente agresivas como el Esmad. Nos deja la sensación (ojalá equivocada, bien lo deseamos) de un inepto rodeado de ineptos.



Por ejemplo, su ministra del Interior, de belleza estilizada, Nancy Patricia, está poseída del papel poco lúcido de colegiala pataletas, que responde a las críticas ciudadanas con ‘hashtags’ de soberbia infantil. #NoPudieron. (Ja, ja). ¿Quiénes no pudieron qué? Debería la señora ministra dar una explicación franca y concreta de su dicho e informarnos a los ciudadanos sobre qué fue lo que no pudieron no sabemos quiénes.



Gobernar, señor presidente, no exige apenas mucha sabiduría, sino humildad inagotable para reconocer que el gobernante no es un emperador, dueño de poderes absolutos, sino un servidor público cuya primera prioridad tiene que ser el bienestar de los ciudadanos, que les pagan el sueldo a él y a todos los funcionarios públicos. ¿Qué le pasaría al gerente de una empresa que resolviera actuar como dueño? ¿Se lo aguantarían los accionistas que lo nombraron y que son sus patrones?



Los ciudadanos son los accionistas del Estado y su poder es soberano. Eso, en una democracia, sea republicana o monárquica, no tiene discusión. Si un gobernante alcanza un setenta por ciento de desfavorabilidad, le conviene que no concilie el sueño y que se preocupe. Algo (o mucho) estará haciendo mal.