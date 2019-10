El candidato de Colombia Humana-Unión Patriótica y Mais, partidos progresistas, para la alcaldía de Bogotá en las elecciones de este domingo decisivo para el futuro de nuestra ciudad, 27 de octubre, se llama Hollman Morris. ¡Qué casualidad! La persona más indicada para dirigir con acierto máximo los destinos de la ciudad durante el cuatrienio 2020-2023 se llama Hollman Morris.

¿Por qué Hollman Morris? ¿Por qué no Claudia López, Carlos F. Galán o Miguel Uribe T.?



Porque a lo largo de su carrera pública y su desempeño como periodista nato y profesional, Hollman Morris ha demostrado idoneidad, consagración al trabajo, conocimiento a fondo de lo que hace, y lo hace a cabalidad, con eficiencia, con pasión por servirles a sus conciudadanos y serles útil. Hollman Morris, como periodista, ha realizado cientos de entrevistas y reportajes formidables, especialmente en su programa Contravía, que gozó de audiencia internacional, y cuyas denuncias, documentadas y certeras, le valieron el aplauso y la admiración del público y de sus colegas, y amenazas de todo tipo por parte de los denunciados. Morris se ha jugado constantemente la vida en aras de sostener la verdad, que tantas veces resulta incómoda para algunos.



Como funcionario público desempeñó en Bogotá la dirección del Canal Capital, en la Colombia Humana de Gustavo Petro (2012-2015). Cuando Hollman asumió la dirección de ese canal se encontró con uno más, y no el mejor, de los tantos canales regionales. Se propuso, y lo consiguió, hacer de Canal Capital el de calidad más alta en la programación, y alcanzó rating que llegó a hombrearse con los grandes canales privados. Hasta los enemigos más empecinados de Hollman le reconocen su labor impecable en la calidad del Canal Capital, calidad que por fortuna se ha mantenido en la administración Peñalosa.



Hollman dejó la dirección del Canal Capital unos meses antes de concluir el período de Petro, para lanzar su candidatura al Concejo de Bogotá. Sin propaganda mediática, con recursos económicos escasos, recorriendo a pie los barrios, hablando con la gente, Hollman fue elegido al Concejo con 30.000 votos, más o menos. Lamentablemente, la bancada de oposición, de la que Morris forma parte, es minoría sin poder decisorio, pero los debates de control político de Hollman serán recordados. Bancada numerosa, que se creía era progresista, la Alianza Verde de Claudia López, se alió con Peñalosa, enemigo de todo lo verde, y le auspició los proyectos más lesivos para nuestra ciudad: apropiación ilegal de vigencias pasadas, presentes y futuras, para sabotear el metro subterráneo y aupar un metro elevado, que llegará hasta el cielo, por lo que nunca lo veremos. Claudia López apoya ese metro elevado y se ha mantenido muda frente al desastre colosal de la administración Peñalosa (tala masiva de árboles, canchas sintéticas, destrucción de los parques de barrio, sobrecostos, detrimento del erario, incumplimiento casi total de su programa de gobierno, tal como lo expuso con detalle Vladdo en su columna del miércoles). Galán ha demostrado su completa ignorancia acerca de los temas urbanos. Uribe T., como es bien sabido, solo aspira a ser el clon de Peñalosa.



El plan de gobierno de Hollman (es el único de los cuatro candidatos que tiene un plan de gobierno específico y sólidamente sustentado) se sintetiza en el lema ‘Bogotá, ciudad del primer mundo’. Eso significa poner a Bogotá a la altura de las grandes capitales del primer mundo, del mundo de la prosperidad ciudadana. ¿Cómo puede lograrse? Con cinco pilares.



1. Movilidad con transporte multimodal. Metro subterráneo, primera línea y proyección hasta la sexta línea para el 2038, cuando celebraremos los quinientos años de la fundación. TransMilenio, el que hay, sin más troncales; líneas de tranvía eléctrico o de troles por la avenida 7.a, la avenida 68 y la Boyacá, al occidente, y ramales al sur. Metro cable en San Cristóbal y zonas que hoy no cuentan con vías de acceso. Estímulo para el uso de autos eléctricos y electrificación total de la flota de TransMilenio.



2. Ciudad turística y ecológica. Hacer de la reserva Van der Hammen el parque ecológico más grande y atractivo de América Latina. Programa de conservación urbanística y arquitectónica de los barrios tradicionales de la capital. Freno a la expansión hacia la Sabana. Conectividad férrea de Bogotá con los municipios aledaños (tren de cercanías). El gran bulevar y paseo de la carrera 7.a. Arborización de la ciudad en todas sus localidades.



3. Revisión y adecuación de la nomenclatura, hoy prácticamente inexistente, en todos los barrios y calles.



4. Creación de fuentes de primer empleo para los jóvenes, con remuneración adecuada a sus necesidades, para activar la economía. Programas de reducción drástica de la pobreza y de eliminación de la miseria. Reorganización del hoy colapsado sistema de salud del Distrito Capital.



5. Amplia cooperación e intercambio de programas cívicos, culturales y artísticos con las demás ciudades del país y con las capitales latinoamericanas y del mundo.



Por un programa así pienso que esa persona llamada Hollman Morris es el alcalde que Bogotá necesita. Un alcalde que trabajará por todos, con todos y por el bien de todos. Derrotemos este domingo las encuestas manipuladoras, derrotemos a la ultraderecha corrupta que nos conduce a la ruina, derrotemos el modelo Peñalosa que está haciendo de Bogotá una urbe municipal, apenas buena para negocio y utilidad de unos pocos. Votemos por el mejor. Se llama Hollman Morris