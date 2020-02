Reflexión sobre Bogotá (IV)

El panorama presente de la movilidad en Bogotá es grave y deprimente, y no se ven señales de que vaya a mejorar en el futuro inmediato ni remoto; por el contrario, las Casandras que nos predicen el porvenir, y a las que no les creemos hasta que es tarde, lanzan presagios ominosos. Bogotá podría estar condenada a un sistema único (unimodal) de transporte público, el denominado TransMilenio (TM), que en poco tiempo la convertiría de urbe semiparalítica, que hoy es, en urbe cuadripléjica.

Así lo dan a entender signos inequívocos que nos muestran una carita feliz detrás de la cual pasa de agache la carita triste. Por ejemplo, en días pasados se efectuó una especie de festival, ‘Fiesta no brava’, loabilísimo en sus propósitos, nadie lo discute, pero patrocinado erróneamente por “el sistema de TransMilenio”, según lo informan amplios y costosos anuncios mediáticos destinados a promover el evento, al tiempo que se difunde una noticia que debe tener brincando de alegría a los usuarios permanentes del “sistema de TM”. A partir de marzo les aumentan la tarifa del pasaje en cien pesos ($ 100).



El sistema de transporte público es eso: un servicio de transporte a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan moverse, de manera constante o transitoria, hacia cualquier punto de la ciudad. Como, gracias a las maniobras habilidosas del exalcalde Peñalosa, el único medio de transporte del que hoy disponen los habitantes es el TM, la obligación del mismo consiste en prestar un servicio de transporte eficiente, suficiente, cómodo y rápido. No tiene por qué ofrecer ni patrocinar servicios ajenos al transporte, así sean culturales. Zapatero a tus zapatos. Para impulsar y fomentar la cultura están las entidades oficiales pertinentes. La Secretaría de Cultura e Idartes, que serían objeto de crítica severa si los dineros destinados a promover la cultura los desviaran para campañas que fomenten el uso del transporte público.



La maniobra emprendida por la administración de Claudia López para lavar la imagen de TM y presentarlo como “el sistema” sorprende por dos cosas. Una, que contradice en forma sospechosa su afirmación rotunda del mes pasado, cuando, al disculparse porque “le tocó” adjudicar la troncal 68 de TM por ser un hecho cumplido “el contrato que el alcalde Peñalosa firmó apresuradamente en la noche del 31 de diciembre”, unas horas antes de pasar a exalcalde. Y otra, la ignorancia de la alta funcionaria y de sus asesores sobre la diferencia esencial que hay entre un modo y un sistema. TM es un modo de transporte. El sistema es el transporte en sí mismo, que puede componerse de un modo (unimodal), como lo es en Bogotá actualmente, o de muchos modos (multimodal), como se usa en el resto de las urbes del planeta.



El giro repentino de la alcaldesa hacia el modo unimodal del transporte público de Bogotá está corroborado en las declaraciones del nuevo gerente de TM, que la doctora Claudia no ha desvirtuado: “Vamos a tener que reconciliarnos con TransMilenio” (EL TIEMPO, 17/2/2020, Bogotá Metropolitana), en las que no deja dudas de que en Bogotá durante mucho tiempo, y tal vez nunca, no habrá metro, ni tranvía ni nada distinto al TM, con el cual tendremos que reconciliarnos, nos guste o nos disguste. Tal como lo dispuso el alcalde Enrique Peñalosa, que desde su primera alcaldía se dedicó a sabotear el metro subterráneo, el elevado (sí, también), el tranvía y cualquier medio de transporte que pudiera hacerle competencia a su TM, incluso el cablemetro de San Cristóbal y el Regiotram.



Se han expuesto hasta el hartazgo, por los entendidos en ello, y el usuario las padece a diario, las deficiencias de TM como único modo del sistema de transporte público de Bogotá. Esas falencias de TM no las ven las autoridades, porque las autoridades se movilizan en vehículos oficiales exclusivos, y no utilizan el TM, salvo la alcaldesa, que sí lo emplea para trasladarse a Suba, según me cuentan.



¿Qué más se puede decir, cuando todo se ha dicho y reiterado sobre el drama de la movilidad en Bogotá? Que el sistema unimodal de transporte les sirve a las ciudades pequeñas, de baja densidad demográfica, inferior al millón de habitantes; que las ciudades de más de un millón de habitantes tienen que pensar, por necesidad, en sistemas de transporte multimodal; que el metro elevado es una quimera, irrealizable como está proyectado; que el metro subterráneo, tal como dejó listo el proyecto la administración Petro, para ser licitado y comenzar de inmediato las obras de la primera línea, que puede quedar inaugurada a finales de la presente administración, es la única opción realista que tiene la alcaldesa para salir del embrollo en que la dejó su antecesor, si ella de verdad quiere hacer una alcaldía que los ciudadanos recuerden con gratitud. Por ahora me declaro pesimista.



Enrique Santos Molano