Reflexión sobre Bogotá (II)

Ejemplos perfectos de lo que no debe ser un alcalde los tenemos en Fernando Mazuera Villegas, Andrés Pastrana Arango, Juan Martín Caicedo Ferrer y Enrique Peñalosa Londoño. Con los desastres de esas administraciones, el deterioro económico, el despilfarro del erario, la degradación urbana y la destrucción del patrimonio histórico y urbanístico de la capital, que ellas generaron, podría escribirse un libro garciamarquiano (al que estaría tentado, si no hubiera otros investigadores e investigadoras que trabajan en esa tarea de profilaxis urbana) titulado ‘La increíble y triste historia de la Cándida Bogotá y de sus alcaldes desalmados’ o ‘El saqueo de Bogotá’.

Dejemos, por ahora, quieto el pasado y abordemos los problemas (heredados del pasado) que enfrenta la ciudad administrada desde el 1.° de enero de 2020 por Claudia López. El primero es el de los recursos. Falta por terminar un sinfín de obras que la alcaldía anterior dejó empezadas, y supuestamente financiadas; además, debe dárseles el mantenimiento adecuado a las que existen, muchas de ellas menoscabadas. La doctora Claudia tiene que dejar resuelto el asunto del metro, e iniciar cuanto antes la metamorfosis de la avenida carrera 7.ª en un gran bulevar moderno y atractivo, con tranvía eléctrico y/o buses eléctricos. Se deben multiplicar los recursos para la Secretaría de Cultura e Idartes, que alienten la creatividad artística, literaria e intelectual, para hacer de Bogotá la ‘Ciudad Luz’ del siglo XXI, por el brillo de sus inteligencias. No lo digo en broma. En nuestra ciudad hay talentos de sobra para alcanzar esa supremacía cultural.



En su discurso de la victoria electoral, habló la alcaldesa de su propósito de “reverdecer a Bogotá”. Si hay algo urgente, es eso. La ciudad hipercontaminada necesita, de vida o muerte, fuentes de oxigenación y purificación del aire. Los árboles, grandes y frondosos, en todas las calles cumplirán ese papel indispensable; la reserva ecológica Van der Hammen será un verdadero pulmón urbano.



La administración Peñalosa comprometió las vigencias futuras y agotó los recursos de los que la ciudad podría disponer para sus necesidades más urgentes. La alcaldesa es economista y posee una inteligencia recursiva que le facilitará sortear el impasse originado por su antecesor.



Es claro que no se trata de realizar todo eso, y mucho más, en un cuatrienio. Sería ridículo pretenderlo. Lo que sí puede hacer la alcaldesa es darle principio a la transformación de Bogotá para el siglo XXI, pero no hay que hacer obras a la loca cuando le falten tres meses para concluir su administración. Es preciso comenzar ahora mismo, y me atrevo a suponer que en eso se ocupa nuestra burgomaestra y su equipo de gobierno.



Lo primero es promover una reforma básica a la norma perniciosa que obliga a cada mandatario a presentar un plan de desarrollo que no guarda orden ni concierto con los precedentes. Cada alcalde llega con su propio plan de desarrollo y echa al cesto lo que venía ejecutando su predecesor. Esa multiplicidad de planes inconexos de desarrollo ha originado, en Bogotá y en el país, la imposibilidad de lograr un desarrollo lógico, armónico y estable que redunde en beneficio de la población.



Los planes básicos de desarrollo deben ser a largo plazo, como una política de Estado, es decir, inmodificables hasta su cumplimiento. Fue así como se planeó y ejecutó el primer proyecto urbanístico de desarrollo de Bogotá elaborado por Karl Brunner, que sacó a la capital de su condición de parroquia y la convirtió en una ciudad moderna y pujante entre 1931 y 1938, primera etapa, concebida con miras al cuarto centenario; y 1938 a 1948, segunda etapa, destinada a adecuar la ciudad para la novena Conferencia Interamericana (Ixcia), de la que fue elegida sede. El futuro Plan de Desarrollo de Bogotá debe tener como meta el festejo de los quinientos años de su fundación.



En la siguiente columna, la tercera y última parte de esta reflexión sobre Bogotá, que no pretende nada distinto a ejercer mi derecho como ciudadano, y mi deber como periodista, de opinar sobre las cosas que conciernen al progreso de nuestra ciudad capital y que puedan resultar útiles (o tal vez no) al mejor desempeño del gobierno distrital, me centraré en tres puntos: el metro, el bulevar de la 7.ª y el parque reserva ecológica Thomas van der Hammen.



Enrique Santos Molano