No es una casa, ni son unos árboles

La destrucción del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de Bogotá no se la inventó Enrique Peñalosa. Él solo ha sido un continuador eficiente de esa práctica negativa de las normas fundamentales del urbanismo. Debo reconocer con pena profunda que los iniciadores de la misma en gran escala surgieron en la administración liberal del doctor Eduardo Santos.

Estimulada por el impulso mágico que las administraciones de Olaya Herrera y López Pumarejo, afincadas en el plan urbanístico del austriaco Karl Brunner (contratado por Olaya), le dieron al desarrollo urbano armónico de Bogotá, la nueva ola de arquitectos y constructores quiso ir más allá de los lineamientos trazados en el plan de Brunner, que recomienda conservar y preservar los aspectos urbanos que configuren una tradición y que, por ello, permitan crear memoria e identidad ciudadanas, sin las cuales las urbes no tendrán posibilidad de crecer como un conjunto armonioso entre los habitantes y lo habitado. Su devenir será caótico y desesperanzador, tal como hoy lo padecemos.



Decidieron, pues, que para modernizar a Bogotá era necesario tumbar un poco de vejestorios y reemplazarlos por edificios de arquitectura contemporánea, altos, corpulentos y vistosos. Las primeras víctimas de la ‘modernización’ de Bogotá fueron la iglesia y el convento de Santo Domingo (cra. 7.ᵃ entre calles 13 y 12 antiguas) y el convento de San Agustín (calle 7.ᵃ entre carreras 7.ᵃ y 8.ᵃ), ‘vejestorios’ venerables que databan de dos siglos y medio. Después de la independencia y durante el siglo XIX, Santo Domingo fue, primero, la sede del Congreso de la República, y luego albergó las dependencias de los Correos Nacionales. En el convento de San Agustín, se parapetaron los liberales radicales que detuvieron, tras varias horas de tiroteo intenso, a las tropas conservadoras del general Leonardo Canal, hasta que el presiente Tomás Cipriano de Mosquera regresó con el ejército y puso en fuga a los sitiadores de San Agustín.



Ante el escándalo que se armó y la oposición de muchos bogotanos a que se demolieran los edificios históricos de Santo Domingo y San Agustín, los voceros gubernamentales y los arquitectos y constructores que se beneficiarían con los contratos del nuevo edificio de los correos, en Santo Domingo, y de las nuevas oficinas del Ministerio de Hacienda, en San Agustín, respondieron que “el progreso de Bogotá no se puede detener por preservar unos adobes”.



No sabemos en que pudo haber ganado el progreso de Bogotá con el edificio alto, feo y desgarbado que sustituyó a la iglesia y el convento de Santo Domingo. Con esos “adobes” se esfumaron dos siglos de memoria histórica y cultural de nuestra ciudad, y una joya arquitectónica colonial, llena de encanto ,con sus trazos depurados y sobrios, su patio interior aromado por flores, arrullado por el agua rumorosa de las piletas, y sus balcones elegantes, como podemos apreciarlo en las fotografías de Luis B. Ramos, tomadas un par de años antes de la demolición y publicadas, algunas de ellas, en el ‘Registro Municipal’.



El supuesto progreso continuó con la demolición implacable e innecesaria del patrimonio arquitectónico de Bogotá. Sería largo e imposible enumerarlo ahora, pero vale recordar el bellísimo edificio de la Universidad Pedagógica, en la avenida Chile, diseñado y construido en 1928 por el gran arquitecto Pablo de la Cruz, y demolido en 1968 por la administración Lleras Restrepo para suplantarlo por el adefesio que hoy conocemos; y el lago Gaitán, abajo de la Pedagógica, abierto al público en 1914 y destruido por la voracidad de los urbanizadores en 1964. Así mismo han desaparecido centenares de casas de conservación, todas las que hacían de la avenida Chile uno de los conjuntos residenciales más refinados y atractivos de América del Sur, igual que las grandes mansiones de La Cabrera.



Precisamente en ese barrio hubo hasta hace poco un parque, del que los bogotanos, sin distingos, disfrutaron por más de ochenta años. No le perdonarán jamás su destrucción al exalcalde Enrique Peñalosa, que lo metamorfoseó en una cancha sintética, que no tiene el menor atractivo ni le sirve a nadie.



Ochenta árboles, que desde el parque del Japón, ya extinto, en asocio con la arborización admirable de la carrera 11, le suministraban oxígeno al sector, fueron talados. ¿A dónde iría a parar esa madera? Dios y el exalcalde lo sabrán.



Arruinaron el parque, pero esa acción vandálica solo es el prolegómeno del súper negocio inmobiliario que se tiene planeado para los terrenos de la casa que fue del economista, empresario y escritor eminente Hernán Echavarría Olózaga, ubicados en la esquina aledaña. Conocida como la Casa Echavarría, dicha mansión, en cuyos jardines hay sembrados más de seis mil árboles y flores de distintas especies y que es habitáculo de variadas clases de aves, está en peligro de desaparecer por la codicia de los falsos progresistas que pretenden convertir aquel espacio ecológico insustituible en moles de cemento. Se chuparán buena parte del oxígeno que allí se respira todavía, y se completará la decadencia del sector, principiada con el nunca bien lamentado parque del Japón.



Los residentes de La Cabrera y de los barrios vecinos no están dispuestos a tolerarlo. Se han organizado para adelantar las acciones jurídicas y cívicas necesarias al propósito de conservar, no una casa suntuosa ni unos árboles añosos, sino un conjunto ambiental que beneficia la salud de los ciudadanos, así sean residentes en la zona o transeúntes diarios.



El progreso de Bogotá no puede seguir esgrimiéndose como pretexto para destruir su patrimonio.



Enrique Santos Molano