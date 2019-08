Mujeres con Hollman

Noventa y ocho mujeres líderes de Colombia Humana suscribieron un comunicado en el que exponen las razones por las cuales ofrecen su respaldo decidido al candidato de Colombia Humana, Unión Patriótica y Mais a la alcaldía de Bogotá Hollman Morris, en las elecciones del 27 de octubre próximo para el período 2020-2023. El documento demuestra cómo se intenta, sin el menor fundamento, desprestigiar a una figura pública, en favor de otros dos candidatos y una candidata, quienes (lo digo yo, no el comunicado) representarían, cualquiera de ellos, la reelección del desastre Peñalosa en cuerpo ajeno.

Sin más comentario, este es el documento de las mujeres de Colombia Humana:



“Como mujeres, por qué apoyamos a Hollman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá:



Somos un grupo de mujeres líderes de la Colombia Humana que desde hace tiempo conocemos el proceso para elegir candidato o candidata a la alcaldía mayor de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país.



Y estas son las razones por las cuales decidimos darle todo nuestro apoyo y respaldo a Hollman Morris a la alcaldía de Bogotá:



Después de la entrevista en la W Radio, hicimos un análisis detenidamente y vemos varios puntos:



1. El divorcio lo pide Hollman.



2. Llevan 2 años separados.



3. Duraron 20 años casados y ella nunca denunció nada de lo que hoy cuenta en los medios.



4. Lo que muestra es que Hollman sigue respondiendo por los gastos de su casa, después de separados, cosa que evidencia que cumple legalmente.



5. La vida sentimental de Hollman Morris es privada y si ya no conviven, ella debería respetar su intimidad.



6. Somos solidarias con las mujeres, pero en todo existe un límite, y esto lo hace ella por dolor, para herir a Hollman en donde más le duele; si no fuera así, tendría múltiples denuncias de sus comportamientos a lo largo de 20 años de convivencia y testimonios de las personas más allegadas al matrimonio.



7. Como movimiento que respetamos al ser en su integridad debemos esperar el pronunciamiento oficial del juez de la república que lleva el caso, no podemos convertirnos en jueces sin las pruebas suficientes para ello.



8. Que no existió maltrato en contra de Patricia Casas, la exesposa de Hollman Morris, y que nunca se demostró la violencia económica, que es la razón por la cual están demeritando su vida personal.



9. Existe un principio que se llama presunción de inocencia; que no existen denuncias por acoso sexual en contra de Hollman Morris; en cambio sí existe la denuncia de Morris en contra de las mujeres que lo acusaron por esos hechos.



10. Evidenciamos claramente una persecución política en contra de Hollman Morris, como también una violencia psicológica y agresión mediática en contra de Hollman Morris.



Por estas y más razones venimos apoyando la democracia sana, la política debe volver a su esencia de formar ciudadanas y ciudadanos, y construir ciudadanías en pro de sus pobladores.



Para constancia firmamos hoy 28 de julio de 2019



Carolina Madrid Torres, María Paula Fonseca, María Teresa González, Marlene Delgado Salas, Gloria Pulido, Jannise Buitrago, Liliana Rubiano, Marcela Cecilia Rey, Rosalba Méndez, Margarita Rondón Palmera, Deibys Martínez, María Eugenia Bejarano, Adriana Gómez, María Josefa Pérez, Alejandra Barrera, María Paula Díaz, Ámbar Barbosa, María Paula Lamprea, Ana María Villate, María Suárez Severiche, Ana Torres, María Cardozo, Ana María Manzanares, Martha Peralta Epiayú, Andrea Ureña, Martha Torres, Angie Bonilla, Mery Janeth Gutiérrez, Beatriz Romero, Miryam Hortensia Gunchuvo, Blanca Cecilia Sánchez Pérez, Mónica Astrid Guchuvo, Blanca Inés Vela, Olga Lucía Aldana, Olga Lucía García, Osmani Velásquez, Patricia Campos Rivera, Patricia Rodríguez, Patricia Téllez, Pilar Méndez Rubio, Rocío Masicalla, Rosa Angélica Botello, Rosa Helena Cely, Shirley Gamarra Salom, Stella Guzmán, Tatiana Méndez, Tatiana Vélez, Tiggina Tatiana Vásquez, Yanira Buitrago, Yeimy Sánchez, Yulieth Gamarra Salón, Ximena Ochoa, Camila Castaño, Carlina Sánchez, Carolina Fonseca, Carolina Valencia, Cecilia Silva, Cielo Rusinque, Deicy Alba, Diana Sánchez, Elvira Linares, Esperanza Sánchez, Etelvina Gualteros, Eva Palechor, Ginna Ramírez, Gladys Amparo Sánchez, Ileana Zambrano, Isabel Antolínez, Jenny Constanza Sánchez, Jessica Sánchez, Juliana Parra. Juliet Gamarra, Laura Alejandra Cabrera, Laura Flores, Laura Gómez Sánchez, Leidy Paola Alfonso Linares, Lilia Inés Vargas, Liliana Guerra, Lina Marcela García Malaver, Linda Criollo, Lorena Morris, Luisa Fernanda Giraldo Cano, Luz Marina Bernal de Valencia, Luz Stella Sánchez Pérez, Esperanza Niño, Ismelda Reyes, Mary Luz Herrán, Sandra Sánchez, Esperanza Valbuena, Luz Janeth Ballesteros, Esperanza Cruz, Luz Marina Gómez, Norma Cruz, Maritza Díaz, Magnolia Sánchez Quitián, Angie Sayo, María Mélida Narváez Benítez, María Consuelo Arismendi, Stella Sánchez, María Niny Echeverry”.



A propósito de las elecciones a concejo municipal, se ha presentado en Chía un caso que es preocupante y que debería ser investigado. La pregunta es ¿qué pasó con los avales de las candidatas de Colombia Humana al concejo de Chía, Cundinamarca, María Isabel Villate, Mercy Andrade y Carolina Madrid? Al parecer un grupo de personas, de forma ilegal, se pasaron por la faja al Comité Paritario creado en el movimiento Chía Humana, escamotearon las hojas de vida de las tres candidatas mencionadas y no las enviaron al Comité Paritario Departamental. Sin consultar, se autonombraron cabeza de lista y a ellas las dejaron por fuera de la contienda electoral.



La denuncia es grave. El juego sucio y las trapisondas politiqueras no pueden infectar a la Colombia Humana en ninguna parte, por ningún motivo. Las tres candidatas excluidas son mujeres preparadas, profesionales que le han entregado al movimiento progresista y humanista sus esfuerzos mejores.