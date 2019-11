Miles y miles y miles

A la hora en que inicio esta columna (dos de la tarde del 21N), la plaza de Bolívar está llena de ciudadanos, mujeres y hombres, como no se había visto en doscientos años de vida republicana. Y están atestadas de gente que protesta en el gran paro cívico nacional las calles alrededor de la plaza, mientras miles más siguen llegando de todos los puntos de la ciudad.

Las marchas se han caracterizado casi en su totalidad por el comportamiento pacífico, alegre y valiente de nuestro pueblo, no únicamente en Bogotá, sino en el país. Es probable que en este momento colmen las calles de pueblos, municipios y ciudades, sin excepción, para expresar su descontento más de siete millones de colombianas y colombianos que reclaman el cambio del modelo económico y la recuperación de la democracia, así como el avance resuelto en la consolidación del posconflicto y de la paz.



En Bogotá hubo disturbios en Suba, la avenida Eldorado en las proximidades del aeropuerto y en un sector de la avenida Caracas. Hasta donde he podido saber por la excelente transmisión de Citynoticias, y por video en Twitter, los disturbios en Suba y la Caracas han sido provocados por la actitud del Esmad, que, sin provocación alguna, gaseó a los manifestantes. En la avenida Eldorado con carrera 68 se impidió el paso de los estudiantes que marchaban pacíficamente hacia El Dorado. Los estudiantes fueron gaseados y atacados con balas de goma. Tengo las grabaciones completas de City y de Contravía, en las que me baso para afirmar esto, que además me ha sido confirmado por bastantes personas que lo presenciaron y lo vivieron.

¿Había necesidad de sacar al Esmad, en postura agresiva, ante una manifestación gigantesca, esencialmente pacífica? A los gritos lanzados por los manifestantes hacia los escuadrones del Esmad, “¡Sin violencia! ¡Sin violencia!”, el Esmad respondió con una lluvia de gases lacrimógenos, y en este mismo instante (2:30) escucho por la emisión de City las detonaciones incesantes de los gases lacrimógenos y veo la humareda que cubre el sector como una niebla espesa, a través de la cual se oyen los gritos estudiantiles: “¡Sin violencia! ¡Sin violencia!”. ¿Los estará oyendo el presidente Duque? Si se quería amedrentar a los manifestantes, les falló la estrategia. Ni siquiera la lluvia fuerte pudo detenerlos.



No solo está abarrotada de ciudadanos indignados la plaza de Bolívar. En las grandes capitales y ciudades importantes del mundo, cientos de colombianos y colombianas salieron a las calles para unirse al paro nacional desde esos sitios lejanos, y se les han agregado en solidaridad muchos ciudadanos y ciudadanas locales.



En la avenida 68 con la calle 53, a esta hora (2:47 p. m.) hay una batalla campal entre estudiantes y el Esmad. Esta situación de orden público hubiera podido evitarse con la simple medida de no sacar el Esmad a la calle. Ojalá no pase a mayores. En Suba (3:20, calle 140 con avenida Ciudad de Cali) hay barricadas defensivas. El equipo periodístico de Citynoticias que se encontraba allí fue lavado con un chorro de agua que lanzaban, sin ton ni son, desde una tanqueta del Esmad (3:25 p. m.).



¿Sacará el gobierno invisible de Iván Duque alguna lección inteligente de este día histórico en que Colombia despertó de un letargo antiguo y de miedos ancestrales? Imposible adivinarlo; pero la presencia pacífica de miles y miles y miles de ciudadanos pidiendo al señor presidente que se conecte con el país algo tendrán que enseñarle.