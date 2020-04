La nanoeconomía y el mundo de hoy y de mañana

El viernes próximo hará tres años (24 de abril del 2017) que el portal ‘Rusia Today’ (RT) publicó tres informes que entonces podrían parecer curiosos. En realidad profetizan al calco el panorama terrorífico del 2020.

En la primera nota, el entonces presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim (2012-2019), en la asamblea de primavera del FMI, advierte que con la robotización “muchos trabajos (y millones de empleos con ellos) van a desaparecer muy rápido”, y agrega: “Necesitamos cambiar lo antes posible. La urgencia nunca ha sido mayor. Las aspiraciones son cada vez más altas con la llegada de internet; el ritmo de introducción de la automatización no había sido nunca antes tan intenso".



En el mismo evento, el secretario general de la ONU, António Guterres, opina que es necesario "incentivar a través de las instituciones el desarrollo de la iniciativa y emprendimiento ciudadano", y que debemos “movernos rápido” en esa dirección.



La segunda nota enumera siete de las profesiones que desaparecerán en esta década. “Muchas personas –dice– comparten cierto entusiasmo sobre las comodidades que los algoritmos inteligentes y los robots van a traer a nuestra vida cotidiana, y permanecen optimistas sobre sus puestos de trabajo. Mientras tanto, los empleos de los que se empezará a expulsar a los humanos en primer lugar no se limitarán simplemente al trabajo para los que carecen de experiencia o la labor manual.



“La automatización robótica será responsable para el 2020 de la pérdida de más de 5 millones de puestos de trabajo en 15 naciones desarrolladas, informa la revista 'Forbes' citando un informe del Foro Económico Mundial. Otro estudio, elaborado por la corporación IDC, supone cambios dramáticos en la mano de obra y la cultura laboral debido a innovaciones robóticas, incluidas nuevas leyes, nuevos cargos y nuevos métodos de trabajar al lado de compañeros no solamente humanos”.



En la tercera nota el renombrado y también discutido físico inglés Stephen Hawking (1942-2018) señala en una teleconferencia que “la inteligencia artificial (IA) puede ser lo mejor o lo peor que le ocurra a la humanidad”. Lo mismo se ha venido diciendo hace siglos cada que aparece una herramienta tecnológica nueva, desde la invención de la rueda hasta nuestros días. Lo cierto es que la tecnología ha cambiado, hasta ahora, las formas superficiales de vida del ser humano, pero no sus costumbres esenciales y mentales. La tecnología, monstruo bifronte creado por humanos, ha protegido lo mejor del ser humano y le ha dado alas enormes a lo peor del ser humano.



La profecía de Hawking es evidente. Si utilizamos la IA para fortalecer el bien social, será lo mejor; si la empleamos para favorecer los negocios y los intereses de unos cuantos magnates que se la apropien (y ya lo están intentando), la IA será lo peor. El temor principal del célebre científico y pensador es que la IA llegue a un grado tal de desarrollo que la haga capaz de rediseñarse a sí misma y superar la inteligencia humana “e incluso destruir a la humanidad”.



Por ese lado no hay que abrigar temor alguno. Si la locura de los poderosos, su ambición, su codicia desmedida y su avaricia sórdida continúan dominando al mundo, la humanidad se destruirá a sí misma, sin necesidad de que la IA se ocupe de esa tarea.



Tampoco existe ningún riesgo de que la IA supere a la inteligencia humana. La IA, como las tecnologías anteriores hasta la rueda, es una creación de la inteligencia humana, y para poderla superar tendría que humanizarse en las mismas condiciones del ser humano. Lo cual es imposible. Ninguna inteligencia artificial, por perfecta que sea, puede equiparar, ni menos superar, la inteligencia humana, la única poseedora de una cualidad que ninguna máquina podrá tener jamás: pensar, para bien o para mal.



Como toda máquina, la inteligencia artificial hará, posiblemente mejor hecho, lo que hacen sus congéneres: obedecer las órdenes de sus operadores humanos. Así que las acciones de la IA serán buenas o malas de acuerdo a los programas que se le acomoden.



Los vaticinios hechos en el 2017 sobre la crisis de desempleo generada por la robotización y la IA se han cumplido y ahora se quedan cortos. Entre el 2017 y hoy, se perdieron los cinco millones de empleos en los países desarrollados, y casi la mitad en los países emergentes de América Latina, Asia y África. En la actual crisis pandémica van diecisiete millones de nuevos desempleados en Estados Unidos y once millones en América Latina. Eso es más grave que cualquier pandemia de coronavirus o de la que sea; y sin descuidar el virus, tenemos que hacer frente a la tragedia social que pronto estallará con fuerza nuclear destructiva si, como dice el Secretario General de la ONU, no nos “movemos rápido”.



Muchos líderes del mundo han expresado su opinión de que el neoliberalismo moribundo debe recibir cristiana sepultura, con cremación incluida, y dar paso a un modelo económico nuevo. Ese modelo, que puede rescatar a la humanidad del trance endiablado en que se encuentra, es la nanoeconomía. ¿Qué es la nanoeconomía y cómo funcionará en el mundo de hoy y en el de mañana? Lo examinaremos en la columna siguiente para responder también a los interrogantes planteados en la anterior.



