En busca del capitalismo perdido

Desde los años setenta del siglo pasado la ola neoliberal que a punta de falacia y eufemismo se impuso en el mundo, y que echó para atrás las grandes conquistas sociales y culturales alcanzadas por una era breve de gobiernos progresistas, utilizó como clave estratégica para plasmar sus propósitos de reimplantar, modernizado y tecnificado, pero en esencia idéntico, el feudalismo, las premisas fundamentales decimonónicas del oligopolio del mercado financiero (con el eufemismo de libre mercado) y el control global de la economía por parte de los nuevos y de los viejos señores feudales.

Los barones feudales fueron sustituidos por los magnates, cuyos feudos se establecieron en distintas partes del globo como empresas multinacionales, que se venían formando a partir de la Segunda Revolución Industrial. Con ellas consiguieron un vasto poder sobre la tierra, gracias al monopolio de la tecnología revolucionaria que urgió después de la II Guerra Mundial (1945) y del lanzamiento al espacio del primer satélite orbital por la Unión Soviética, el Sputnik, en 1957.



Los magnates se apoderaron del desarrollo tecnológico, que ha llegado a su cúspide con la inteligencia artificial, pero lo han utilizado para impulsar sus negocios, afianzar la feudalización geopolítica global, enriquecer sus fortunas personales y de sus empresas a niveles inimaginables. Ávidos de poder, como un Drácula insaciable sediento de sangre, han llegado a considerarse los dueños absolutos del planeta. O de casi todo él. Unas potencias fastidiosas se han atravesado en el plan de conquista global de los magnates feudales.



El que las potencias neofeudales y las progresistas posean una capacidad de fuego nuclear suficiente para dejar la Tierra como un chicharrón las equilibra y las obliga a la prudencia suma. Al mismo tiempo hace que la humanidad se acueste o se levante a diario con el credo en la boca. El fantasma de la guerra nuclear no es un coco para asustar a los niños desobedientes. Si estallara una guerra nuclear, la vida humana desaparecería en cinco minutos. Nadie sobreviviría. Los efectos radiactivos pavorosos del minidesastre de la central nuclear de Chernobyl, ocurrido hace más de treinta años en la antigua Unión Soviética, aún no han sido controlados.



Ni siquiera sería necesaria una guerra nuclear. Bastaría con un accidente de mayores proporciones que el de Chernobil, para darles a las campanas el tiempo apenas necesario para doblar por todos y por todas.



Hay tal cantidad de material combustible regado en el planeta que una chispa malgeniada bastará para prender un incendio de Polo a Polo.



Sin embargo, mantengámosle un lugar imbatible al optimismo, ese sentimiento humano glorioso que nos sostiene y nos empuja en momentos de adversidad severa, como los que vivimos ahora.



Vuelvo al punto inicial. La estrategia política y psicológica, al estilo nazi, trazada por el neoliberalismo en los gobiernos de la británica ‘dama de hierro’, Margaret Thatcher, y del estadounidense Ronald Reagan, se basó en una dicotomía falsa: los políticos habían fracasado en el gobierno del mundo y ese gobierno debía pasar a manos de los técnicos. Los ciudadanos alienados por propaganda mediática eficacísima en contra de los políticos, y por consiguiente en contra de la política, se inficionaron de la animadversión a la política (ciencia de gobernar) y la homologaron a los políticos corruptos. La manipulación psicológica de las masas, como la estructuró Goebbels, está pivoteada en la debilidad de discernimiento de esas masas (populismo) y en el empleo sofisticado del eufemismo, que es un lenguaje propio del hampa, mediante el cual mimetiza sus crímenes (por ejemplo cambiar la palabra asesinato por la expresión cómica “le dieron chumbimba” o llamar “flexibilización laboral” la destrucción de los derechos y conquistas sociales conseguidos por los trabajadores durante los gobiernos progresistas).



Se impuso el neoliberalismo, los técnicos desplazaron a los políticos en el gobierno, y técnicamente diseñaron políticas tributarias para enriquecer a los plutócratas y empobrecer a las clases trabajadoras media y obrera, y mantener ejércitos de desempleados que vendieran barata su mano de obra. Cincuenta años de neoliberalismo han hecho de la vida humana, que debería ser decente y digna de vivirse en paz y felicidad, un camino de amargura que no se acabará mientras el sistema neoliberal y de los técnicos siga mandando.



A qué aspiran las fuerzas progresistas ya lo han explicado personalidades dirigentes de esa corriente democrática como los expresidentes Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, José Mujica, Juan Manuel Santos; el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, los senadores demócratas Berni Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, la posible vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Robert F. Kennedy Jr., Noam Chomsky y otros grandes pensadores de nuestro hemisferio. La lista es larga y ya está en marcha una Internacional Progresista.



Pues se necesita una acción unida de esas fuerzas que propugnan por barrer de la historia el largo, vetusto y siempre infame reinado feudal. Debemos sembrar las semillas de un capitalismo progresista, como lo describió Adam Smith en su investigación maravillosa sobre La Riqueza de las Naciones. Ese capitalismo progresista sabe remota la utopía comunista, que es inaplicable en las condiciones de un mundo subdesarrollado donde la riqueza económica, tecnológica y científica está concentrada en el uno por ciento de la población mundial, y en el que millones de ciudadanos no han podido asumir la mentalidad ciudadana y todavía creen que son vasallos.



El desarrollo del capitalismo progresista, basado, de acuerdo con Smith, en el trabajo como fuente suprema de la riqueza, y en la distribución equitativa de esa riqueza entre los que la producen, teniendo por meta principal el bien común y el bienestar y la felicidad del ser humano, requerirá muchos años y esfuerzos incesantes, y la unidad indestructible de las fuerzas progresistas, a nivel mundial, hemisférico y nacional.



El senador Gustavo Petro, líder de Colombia Humana, ha expuesto una estrategia, inicial, secundado por personalidades políticas progresistas de varias corrientes, para unirlas y lanzar al congreso en 2022 una lista única y cerrada de políticos dotados con la sabiduría y el conocimiento del país y de sus necesidades, que puedan hacer leyes justas capaces de ir solucionando los problemas muy serios que hemos acumulado en dos siglos de vida artificialmente republicana, y prácticamente colonial. La exposición del senador Petro puede leerse en Las Dos Orillas (La estrategia de Petro para renovar congreso de cara al 2022).



Enrique Santos Molano