El último año

En su análisis editorial de los tres años de la segunda administración Peñalosa, EL TIEMPO (26-12-2018, ‘La recta final’) expone el punto de vista de quienes han acompañado y apoyado al alcalde en estos años, lógicamente porque consideran que ha hecho un buen trabajo en favor de la capital, aunque no dejan de enderezarle unas pocas críticas inevitables; pero en general el editorial está de acuerdo con el modelo de ciudad que Peñalosa ha pretendido imponer, si lo interpreto con acierto.

En esta columna llevo los mismos tres años en la orilla contraria, es decir, divulgando el punto de vista de los ciudadanos que estamos en desacuerdo con el modelo de ciudad de Peñalosa. Según lo han dicho de manera reiterada las encuestas emitidas a partir de cumplirse el primer semestre de la presente alcaldía, el 78 por ciento de los bogotanos rechaza el modelo Peñalosa. Ese rechazo no obedece a que Peñalosa haya sufrido “una oposición sin tregua”, ni a que sus críticos se valgan de “verdades a medias o de mentiras completas”. ¿Cuáles?



Oposición sin tregua la que tuvo el alcalde Gustavo Petro. Una oposición diferente a la de que se lamenta Peñalosa. Orquestada en todos los niveles del poder, y encabezada por un procurador general, fanático religioso que hizo del abuso de ese poder su arma favorita para descabezar enemigos. El grueso de la ciudadanía no solo no participó de la oposición a Petro, sino que su acción espontánea y enérgica, en las calles, impidió que se cometiera la defenestración abusiva contra el alcalde de la Bogotá Humana.



Peñalosa, al revés de Petro, ha contado con el apoyo del poder en todas sus instancias, y con la inconformidad y el repudio de la ciudadanía. Si no hubiera sido por los jueces y magistrados que ilegalmente escamotearon la consulta revocatoria, Peñalosa no estaría hoy en la alcaldía. Petro y Peñalosa marcan dos estilos de gobernar. Petro, el demócrata que manda, sin perder la autoridad, de consuno con los ciudadanos y que procura una ciudad construida por todos, para el bien de todos. Peñalosa, el tecnócrata autoritario que gobierna con los poderosos y para los poderosos, y que quiere construir una ciudad a su antojo, sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos.



Achaca el editorial las causas del fracaso de Peñalosa a “una que otra frase desafortunada” y a que “la confianza, el optimismo y la percepción de una ciudad ideal para vivir siguen en deuda, producto del deseo reiterado de que al otro le vaya mal”. Cuando a uno le va mal, porque no ha sabido hacer las cosas bien, lo más cómodo es echarles la culpa a los demás. No somos, sin embargo, quienes asumimos ante la administración Peñalosa una actitud crítica positiva, los que debamos cargar con las culpas de sus frases desafortunadas (que no son ‘una que otra’, sino un arsenal completo) ni aceptamos tampoco que el hecho de criticar parta de un deseo reiterado de que al señor Peñalosa le vaya mal.



Por el contrario. Hemos hecho lo posible y lo imposible, infructuosamente, para conseguir que le vaya bien, y así a la ciudad. Le hemos expuesto hasta el cansancio nuestras inquietudes acerca de la inconveniencia de sus proyectos estrella, con argumentos sólidos, estudiados, analizados en sus aristas, en las experiencias de otras capitales; le hemos planteado las alternativas para evitar que Bogotá se embarque en obras innecesarias y de tal costo que la dejarán arruinada y endeudada por décadas.



Eso no es desearle que le vaya mal al señor alcalde. A lo mejor estamos equivocados; pero en lugar de respuestas con argumentos científicos, irrefutables, que nos sacaran del error, solo recibimos un silencio arrogante, frases infortunadas y una manifiesta demostración de desprecio por la opinión ajena. El señor Peñalosa es su propio opositor y el único culpable de que no le haya ido bien. ‘Sorry’.



Abre el editorial con la enumeración de las obras que “ya casi” pondrá en marcha, en su último año, la administración Peñalosa, “con frentes de trabajo por doquier: colegios, troncales, hospitales, vías, puentes…”. Ojalá tanta maravilla no resulte como la séptima peatonal, el metrocable de San Cristóbal, el edificio de la cinemateca y el desmantelamiento de los jardines infantiles, denunciado en el concejo por Hollman Morris.



En cambio, está a la vista una serie de veinte contenedores de basura que ubicaron uno al lado del otro, a lo largo de la alameda del parque Nacional que da sobre la carrera 7.a. ¿Tiene eso algún sentido? Es un espectáculo antiestético, grotesco, usurpa un espacio público, y al obstruir la vista sobre el paisaje que el parque Nacional ofrece para la recreación visual de los ciudadanos, constituye una agresión, premeditada o no, contra los mismos.



Ojalá le vaya bien al alcalde Peñalosa en su último año. Se lo deseo sinceramente y lo encomiendo a la Virgen del Campo, señora de imposibles.



***********



Se han publicado en Colombia este año cinco novelas excelentes. ‘La novedad obscena del amor’ de Mario Lamo Jiménez, ‘La máscara y el espejo’ de Jorge Guanene, ‘Los dormidos y los muertos’ de Gustavo López, ‘Cómo perderlo todo’ de Ricardo Silva Romero y ‘El año del sol negro’ de Daniel Ferreira. Y un libro de crónicas espléndido, ‘Verde tierra calcinada’ de Juan Miguel Álvarez. Escribiré sobre ellos en la próxima columna, para cambiar de tema.