El secreto de la Analítica

“La ETB se respeta” proclamó con el puño en alto y cerrado la alcaldesa Claudia López en el discurso triunfal la noche de su elección. Me alegró de verdad oír esa declaración manifestada en tono tan contundente, junto con otras de igual calibre: “La séptima se respeta”, “68 se respeta” “Transmilenio debe respetar” “La ciudadanía se respeta”, en el sentido de que no utilizaría el Esmad para reprimir las protestas cívicas.

Empieza bien, pensé esperanzado. Yo había sido testigo de la lucha brava sostenida por los trabajadores de ETB y sus sindicatos –Atelca y Sintrateléfonos– desde la primera administración Peñalosa, contra la intención manifiesta e irrespetuosa de dicho alcalde de privatizar la ETB, tal como su antecesor, Antanas Mockus, y él mismo acababan de hacerlo con la Empresa de Energía de Bogotá (entre 1997 y 1998).



Durante el siglo XX los distintos gobiernos nacionales y locales respetaron la ETB y contribuyeron a fortalecerla económica y tecnológicamente, y consolidarla como empresa pública de propiedad de los bogotanos.



A mediados de 1985, en plena crisis económica, y unos meses antes de las tragedias inmensas del Palacio de Justicia y de Armero, me decía mi amigo Fabio Pulido Caquimbop, a la sazón funcionario de la ETB: “En veinte años esto habrá cambiado de una manera tan vertiginosa que ni nos la imaginamos ni nos daremos cuenta de a qué horas pasó”. Me pronosticó la desaparición de los teléfonos de disco, y de la telefonía fija en general. Vendrían los teléfonos móviles portables en el bolsillo (no los llamó celulares), desaparecerían las máquinas de escribir, y hasta Julio Verne quedaría pasado de moda.



Unos años atrás yo había visto el uso de teléfonos celulares en una serie de TV, Miami Vice, por agentes de la policía, o del FBI, que se comunicaban, en medio de una balacera, con sus compañeros por medio de aparatos pequeños, de los que, al terminar la conversación, cerraban las tapas con la desenvoltura de un pistolero del oeste. Lejos de pensar que estaba viendo “el futuro en presente”, catalogué los aparaticos como de ciencia ficción, irreales como los que describe Julio Verne en varias de sus novelas, o como la famosa radio pulsera de Dick Tracy.



Al despedirnos, Pulido Caquimbop concluyó sus profecías “El vendaval tecnológico se llevará por delante el monopolio que la ETB ha tenido en el servicio telefónico en Bogotá; pero la empresa y sus trabajadores nos estamos preparando para enfrentar un mundo de implacable competencia como el que se nos viene”.



Para abreviar, a finales del siglo pasado, la ETB tenía sustituido por teléfonos de digitación, con o sin contestador automático incorporado, el 90 % de los aparatos de discado, pero los teléfonos celulares habían llegado en 1994 y el internet al año siguiente. Como es lógico, disminuyó la demanda de telefonía fija, y si bien los teléfonos digitales fijos utilizaban las líneas de los de discado, entrada la transición al nuevo siglo se notó la obsolescencia de esas líneas analógicas. A partir de 2004 la ETB inició los trabajos para cambiar su sistema antiguo por la fibra óptica. Trabajos que impulsó a fondo la administración de Gustavo Petro, y que concluyeron en el 2014 con la cobertura total de fibra óptica en la capital. Esto le permite a la ETB prestar desde entonces servicios cualitativos de telefonía fija digital, de telefonía móvil, internet, y televisión digital con más de doscientos canales.



La administración Peñalosa hizo grandes y meritorios esfuerzos para desvalorizar las acciones de la ETB, pero como en su primera intentona de veinte años atrás tropezó con la oposición de los trabajadores y de un tribunal que le puso freno a la garra privatizadora y al afán de feriar a menosprecio un bien público.



Al nombrar la nueva junta directiva de la ETB, la alcaldesa López no ha mostrado el menor respeto por la empresa ni por sus trabajadores. Los nuevos miembros de la Junta son, sin excepción, personajes muy distinguidos del sector financiero e inmobiliario que encajarían en juntas de Bancos o de empresas de finca raíz, pero que resultan exóticos en una empresa pública de Telecomunicaciones. La alcaldesa no le ha dado representación en la ETB al sector de los trabajadores, que debieran tener allí por lo menos la mitad de los cupos.



Tampoco le prestó atención la alcaldesa a una propuesta de Atelca para el manejo prudencial de los datos digitalizados de los ciudadanos. Incluyó, en cambio, en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) el artículo 145 que crea una empresa denominada Agencia Analítica de Datos del Distrito, “una sociedad por acciones vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor… encargada [la agencia analítica] de los procesos inherentes a la analítica de datos como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos estructurados y no estructurados del Distrito Capital e información pública y privada, preservando la observancia de los principios y normas de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás normas que regulan la materia”. Hasta aquí, nada raro.



El secreto de la Analítica de Datos se desvela al final del artículo 145, en una línea abscóndita: “Así mismo, la Agencia podrá comercializar los servicios de analítica”. Ahí está el eje del artículo 145 del PDD de Claudia López. Crear una Agencia Analítica de datos ciudadanos para comerciar con ellos y venderlos a quien quiera comprarlos, es decir, que los datos de los ciudadanos, procesados y almacenados por la Analítica, hacen totalmente vulnerable la privacidad de la población que confiadamente los registra en la Analítica, y pasan a ser un objeto de comercio, un negocio privado de unas empresas “mixtas” (entre las cuales la ETB aparece como de adorno) que hacen parte de la Agencia Analítica.



Ya se dieron las primeras alertas, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según lo informa este diario (‘¿Aplicaciones de la Alcaldía pusieron en riesgo los datos personales?’. EL TIEMPO 18/8/2020) ¿Y cómo no? si cuando los datos personales se tornan en objetos de comercio, dejan de ser personales, puesto que están al alcance de cualquiera que pueda comprarlos. Ahora, como lo advierte la SIC, poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos para comercializarla sin que ellos lo autoricen constituye un delito.



Enrique Santos Molano