El país que despierta

Las elecciones del 27 de septiembre pasado entrarán en la historia de Colombia como el domingo en que el país despertó y el poder ciudadano comenzó la recuperación de su democracia. El rechazo de las ciudadanías libres a los gobiernos ineptos y autoritarios, el repudio contundente a las mafias de distintos pelambres, a los contratistas inescrupulosos, a la runfla de politiqueros corruptos, a la ultraderecha en general, no pudo ser más enérgico y rotundo. Ahora corresponde a los ciudadanos demócratas y a los movimientos progresistas, en un país que se despierta, avanzar decididos a la consolidación de lo que se conquistó el 27 de octubre. Porque, si los enemigos de la paz, los antidemócratas de tiempo completo, quedaron seriamente heridos, no están muertos, “y la perra que los parió podría ponerse de nuevo en celo”, como advirtió Bertold Brecht cuando el mundo celebraba eufórico la derrota militar del fascismo y de su gemelo el nazismo, en la Segunda Guerra Mundial.

No perdamos el tiempo haciendo fiestas anticipadas ni cantando victoria. Dediquémonos con pasión y entusiasmo a darle al movimiento democrático las alas que necesita para volar hacia sus metas de equidad, libertad y cambio social profundo. No más neoliberalismo feudal. Sería trágico cruzarnos de brazos a esperar que el enemigo se recupere de sus heridas y vuelva resuelto a liquidar cualquier asomo de democracia y hacer trizas la paz. Ahí están otra vez, ante un gobierno impasible, las bandas criminales, los narcotraficantes, las presuntas disidencias de las Farc, terratenientes, asesinando a líderes sociales, en intento desesperado para reactivar la guerra



En cuanto a Colombia Humana, es evidente que creció en el país, aunque menos de lo que esperábamos. Las coaliciones crearon confusión, pero no había forma de evitarlas, por la falta de la personería jurídica. En Bogotá, Hollman Morris hizo una campaña más que heroica, con recursos mínimos. Los 450.000 votos que obtuvo, y los tres concejales que sacó su lista, son excelente base para continuar sin desmayos. No obstante, se requiere un replanteamiento de las estrategias y un análisis a fondo de los resultados electorales para entender las posibles fallas, y explicar por qué, por ejemplo, figuras conocidas y estimadas, como José Cuesta Novoa o Jorge Rojas, fueron superadas por candidatos de quienes nadie, fuera de sus familias, tenía idea de que existieran.



La elección de Claudia López es un triunfo democrático inobjetable. Y no solo de Claudia López. Su partido, Alianza Verde, ganó en todas partes y quedó como la colectividad política mayoritaria y más importante del país. Por ahora me abstengo de opinar o de hacer vaticinios sobre una gestión que, como la de la alcaldesa electa, aún no ha comenzado. Estuvo muy bien en su discurso de la victoria, y en sus declaraciones posteriores por radio y televisión. Habrá que esperar para juzgar si los hechos de su administración corresponden a las palabras preliminares, o incluso las superan.





Con gusto transcribo el siguiente mensaje de los barrios de la localidad de Teusaquillo:



“Teusaquillo ambiental; Teusaquillo sin rumba corrida; Teusaquillo con patrimonio urbano; Teusaquillo sin estaciones de metro con renovación urbana; Teusaquillo sin renovación CAN; Teusaquillo con árboles y ríos; Teusaquillo sin bicirrutas absurdas por la 57, Teusaquillo residencial; Teusaquillo sin TransMilenio por la (avenida) 68, Teusaquillo sin desorden Campín; Teusaquillo sin Ecci; Teusaquillo sin ollas de droga y reciclajes, Teusaquillo sin basuras: Teusaquillo verde con siembras, parques y alamedas; Teusaquillo con sus propios habitantes; Teusaquillo con Universidad Nacional; Teusaquillo con barrios íntegros; Teusaquillo vivible; Teusaquillo contra el POT de Peñalosa”.