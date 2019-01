Depende de quién

Solemos preguntarnos cómo será dentro de tantos años (pongamos por caso los veinte que faltan para el aniversario 500 de Bogotá) el lugar donde hoy vivimos. Tratándose de Bogotá no es difícil suponerlo, si analizamos el escenario actual.



De intentarse las obras megaabsurdas con que el alcalde Peñalosa pretende pasar por progresista, sobrevendrá un caos urbano, urbanístico y económico que no habrá sido resuelto cuando Bogotá cumpla su quinto centenario. Los alcaldes que sucedan al actual, posiblemente renunciarán ante la magnitud del desastre. Ya se anuncia que el metro elevado no se elevará este año, es decir, que no será licitado. Esa es noticia buena para la ciudad. Le permitirá, al alcalde que venga, recuperar el proyecto del metro subterráneo, que está listo para ser licitado e iniciar la construcción de la primera línea a más tardar dos meses después de adjudicada la licitación. De conformarse este escenario, Bogotá podrá tener al menos tres líneas de metro subterráneo en los veinte años que faltan para conmemorar su medio milenio de existencia.



Supongamos que el electorado recupera su capacidad de reflexión, y tras examinar detenida y cuidadosamente las opciones que se presenten, va el 27 de octubre a las urnas resuelto a frenar con su voto los proyectos urbanicidas del alcalde Peñalosa, y escoge un burgomaestre de talante verdaderamente progresista (y también concejales preparados, conocedores de la ciudad, que puedan brindarle al alcalde un apoyo crítico), el escenario que tendremos para el 2038 será el de una capital con transporte público multimodal y eléctrico –metro subterráneo, tranvía, buses, articulados, tren de cercanías, etc.– que recorrerán rutas que cubran las necesidades de todos los sectores de la ciudad, organizadas de una manera científica por ingenieros de transporte urbano.



No es solamente la movilidad lo que va a mejorar con una elección de alcaldes acertada. Bogotá necesita una restructuración profunda de su división administrativa, la adopción de un nuevo estatuto orgánico que, principalmente, impulse la reorganización de las inoperantes alcaldías menores o localidades, que deberán ser convertidas en distritos, cada uno con su estatuto autonómico y su presupuesto, pero armónicamente integrados en el conjunto de la urbe.



Uno u otro escenario dependen de a quien elijan los bogotanos en octubre. Hay por el momento en el partidor varios precandidatos. Tres del uribismo (Ángela Garzón, Diego Molano, Samuel Hoyos), dos de la Alianza Verde (Claudia López, Antonio Navarro), dos de Colombia Humana (Jorge Rojas, por firmas, y Hollman Morris, por el Mais), y otros por firmas (Miguel Uribe, María Andrea Nieto, Celio Nieves). Están por definir los posibles aspirantes por Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador.



Habría un posible acuerdo entre los precandidatos progresistas (Colombia Humana, Alianza Vélez, Polo Democrático) para escoger por consulta un candidato único que pueda enfrentar con éxito al candidato del uribismo. Hasta ahora no se ha definido nada al respecto.



De los precandidatos uribistas, lo único que conozco es el fragmento de una declaración trascendental de Diego Molano a Blu Radio, transcrita por El Espectador: “Estoy seguro de que los pastusos no elegirían a un alcalde bogotano”. Si eso es lo que tiene por decir, cabe precisarle que ser bogotano no es un programa de gobierno, y que además Bogotá es la ciudad de todos los colombianos.



Tampoco conozco los programas de gobierno de Claudia López y Antonio Navarro. Ella es una aguerrida luchadora contra la corrupción, pero no tiene, que yo sepa, una experiencia administrativa ni nos ha dado una visión de ciudad que nos permita formarnos un juicio exacto de sus conocimientos en la materia. Antonio Navarro mostró ser un buen administrador público como gobernador de Nariño y alcalde de Pasto. Sin embargo, no es lo mismo manejar una ciudad manualita como la hermosa Pasto que medírsele a un monstruo tan complejo y emproblemado como Bogotá.



Jorge Rojas y Hollman Morris no pueden presentarse como candidatos de Colombia Humana, por habérsele negado a este movimiento la personaría jurídica. Rojas buscará la candidatura por firmas, y Morris tiene el aval del Mais. A ambos los conozco, he seguido sus trayectorias, poseen experiencia administrativa demostrada y un conocimiento amplio de lo que es Bogotá, de sus problemas y de cómo solucionarlos. Ya habrá oportunidad de escucharlos. Ojalá logren llegar a un acuerdo para no presentarse divididos a las elecciones.



De los demás candidatos no tengo mayor información.