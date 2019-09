De guerras sucias

Claudia López y Miguel Uribe, candidata y candidato a la alcaldía de Bogotá, por la Alianza Verde, ella, y el Centro Democrático, él, en un foro en la U. de los Andes, según lo reseñó EL TIEMPO, se invitaron de mutuo a parar “la guerra sucia” que venían librando entre ellos con fuertes expresiones agresivas y hasta con tutelas. Muy bien que Claudia y Miguel acuerden proceder de una manera civilizada, que prescindan de los envites personales y que concentren sus intervenciones públicas en los programas con los que piensan gobernar a Bogotá si llegaran a ganar las elecciones del 27 de octubre próximo. Así lo vienen haciendo, con altura ejemplar, los candidatos de Colombia Humana, Unión Patriótica y Mais a las alcaldías de Cartagena, Adelina Covo, y de Bogotá, Hollman Morris.

No obstante, ambos han soportado una guerra, más que sucia, cochina. Contra Hollman se montó una campaña mitómana, insidiosa, de denuestos y calumnias, que no podría ser más repugnante. No nada más el cuento lastimero de los falsos maltratos a su exesposa, sino un menú tóxico de infundios que solo han ocurrido en la mente perversa de sus cocineros. Como me comentó una amiga, que no es seguidora de Hollman, “yo no estaría gimiendo si me maltrataran con diez millones mensuales”. Hollman, con entereza y decencia, ha ido superando el efecto cuasiletal de esos chismes envenenados. Los ciudadanos han captado que se trata de una articulación maquiavélica enderezada a detener la posible elección del único candidato alternativo a la alcaldía de la capital. El único que ofrece un programa claro y concreto para sustituir el modelo nefasto neoliberal de Enrique Peñalosa.



En Cartagena, la valerosa Adelina Covo está enfrentando solitaria a la mafia de corruptos que tiene en la ruina las finanzas de la ciudad Heroica y que ha reaccionado contra la candidata progresista con las mismas artimañas de mentira y calumnia que se emplean en Bogotá contra Morris. Adelina, sin arredrarse, sin desmayar, sin amilanarse ante las amenazas veladas o abiertas, le está proponiendo al pueblo de Cartagena un programa que de verdad rescate de su postración a la capital de Bolívar. Postración que tratan de encubrir con el seudobrillo del paraíso turístico. No sé si los cartageneros están conformes con la situación creada por los malos gobiernos de los últimos ocho años (once alcaldes en apenas dos períodos), prostitución desbordada, crecimiento de la miseria, desastre en la educación y en las obras públicas, etc., pero si no lo están, si ya no soportan la corrupción, tienen en octubre la oportunidad de elegir a una persona honesta, capaz y deseosa de servirle a la ciudad con todas sus fuerzas. Se llama Adelina Covo.



Es la hora de que los ciudadanos que quieren un cambio real hacia el progreso común, en Bogotá, en Cartagena, en el país entero, hagan sentir en las urnas su voluntad en tal sentido.



El problema aquí nos lo plantea la duda. Muchísimas personas me han comentado, con desaliento, que no vale la pena votar porque “las elecciones ya están arregladas para que ganen los de siempre”. Ignoro hasta donde esa percepción sea correcta, pero la idea equivocada de no votar ayudaría a la comisión del fraude, en el supuesto de que lo intentaran.



Yo, en lo personal, no lo creo. Ello no quita que con las mejores intenciones reitere mi opinión de que entre más elementos disponga el organismo electoral para evitar que el ciudadano abrigue sombra alguna de duda sobre la pureza de los resultados oficiales, nuestra democracia saldrá fortalecida. En cuanto pilar de la democracia, las elecciones, como la mujer del César, además de ser honestas, también deben parecerlo.