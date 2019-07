Contra amenazas, firmeza

Desde la aprobación, en 1988, del mecanismo democrático de elección popular de alcaldes y gobernadores, y luego en la Carta del 91 con la amplia descentralización administrativa y la cuasifederalización de los departamentos y municipios –dotados de autonomía para el manejo de sus presupuestos y recursos–, se da la paradoja chocante de que nuestra democracia está deteriorada.

Y está deteriorada no porque esos mecanismos constitucionales sean defectuosos en sí mismos (por el contrario), sino porque no quedaron blindados contra el más antidemocrático de los virus: la corrupción. Normas las hay, por supuesto, en la Constitución y en las leyes; pero son letra inútil. La falla nace en la (mala) educación, cuyas deficiencias mutan hacia los funcionarios que hacen parte de las autoridades encargadas de aplicar esas normas y mantener a diario una vigilancia implacable. La corrupción moral es como la corrupción física. Si no se está limpiando a diario, se reproduce a velocidades vertiginosas y a menudo inadvertidas.



Es precisamente lo que falta en Colombia. Esa vigilancia implacable contra los brotes de corrupción, para impedir que crezcan y se reproduzcan. Por algo figuramos en el segundo o tercer lugar entre los países más corrupto del planeta, con probabilidades emocionantes de conquistar el primer puesto.

En los últimos treinta años, nuestra democracia electoral ha estado signada por la corrupción. En los departamentos, en los municipios, en las capitales, las elecciones se ganan por compra de votos, compra de jurados, asesinato de candidatos y, en muchos casos, el intento de intimidarlos con amenazas cuando, en campaña, denuncian actos de corrupción.



Tal estado de cosas acaba de presentársele a Adelina Covo, candidata de Colombia Humana-UP a la alcaldía de Cartagena, una de las ciudades colombianas en donde la corrupción ha causado los mayores estragos y creado desigualdades sociales tremendas. El pasado 9 de julio, Adelina recibió llamadas telefónicas en las cuales se la amenazaba de muerte si continuaba con su campaña. Dos de sus coordinadores, Juan Allies Vergara y Carlos Vargas Mestre, han hecho la siguiente denuncia pública y un llamado a las autoridades:



“En la noche de ayer, martes 9 de julio de 2919, nuestra candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana-UP, Adelina Covo, ha sido objeto de amenazas vía telefónica, por parte de un desconocido.



“Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales para que brinden todas las garantías de seguridad a nuestra candidata, de manera que nos permita desarrollar el debate electoral en sana convivencia y democracia, y que podamos adelantarlo con la plenitud de las garantías al igual que todos los demás sectores.



“Anunciamos que nuestra campaña no bajará la guardia un solo instante, y que es responsabilidad de las autoridades de policía, y de los gobernantes locales, que se nos brinde la protección necesaria para el libre desarrollo de las actividades proselitistas en la ciudad de Cartagena”.



No hay otra actitud posible contra las amenazas de la mafia, cuyo nutriente fundamental es la corrupción: firmeza y coraje, y exigir de las autoridades que cumplan con su obligación de proteger a todos los candidatos en todo el territorio nacional. Pienso que esas amenazas contra Adelina Covo proceden de las castas politiqueras que manejan de décadas atrás la ciudad Heroica, las cuales se han turnado para saquearla y la han mantenido sumida en la crisis profunda que hoy padece. No he oído que ninguno de los mandamases tradicionales proteste, ni menos que manifieste preocupación, ante un hecho de tanta gravedad y cobardía como amenazar a una candidata o a un candidato. El pueblo de Cartagena, si es que las autoridades no mueven un dedo, velará por la integridad de Adelina Covo.



Colombia Humana-UP han escogido para varias capitales un elenco de candidatos que llenan, e incluso superan, los requisitos necesarios para aspirar a ejercer un cargo público. Los mencionó aquí con el fin de que los ciudadanos examinen con lupa y exhaustividad las hojas de vida de dichos candidatos y determinen sin son dignos del voto de confianza al que aspiran. Esas candidaturas para alcaldías de dieciocho capitales son: Antonio Bohórquez, Barranquilla; Adelina Covo, Cartagena; Virna Johnson, Santa Marta; Verónica Alcocer, Sincelejo; Luis Fernando Ballesteros, Montería; Piedad Ramírez, Valledupar; Pedro José Suárez Vacca, Tunja; Andrés Felipe Betancourt, Manizales; Carlos Duque, Pereira; Hugo Ernesto Zárrate, Ibagué; Jorge Iván Ospina, Cali; Jorge Bastidas, Popayán; Socorro Basante, Pasto; Luis Antonio Ruiz Cicery, Florencia; Jussan Fuker, Leticia; Roberto Trujillo. Neiva; Manuela Deluque, Riohacha; Jorge Rojas, Bogotá. No sé si la lista es definitiva o si puede haber cambios eventuales, aunque no es presumible por el tiempo escaso que resta para el cierre de las inscripciones.



Volvo y los nuevos buses de TM. Recibí del doctor Mario Esteban Correa, gerente comercial de Volvo Group Colombia, una carta amable que hace aclaraciones a mi columna anterior sobre la calidad de los articulados que entraron en funcionamiento para renovar la flota de TM, y el futuro de los buses eléctricos. Como las consideraciones que trae son de gran interés para los ciudadanos, la transcribiré completa en mi próxima columna.