Historia de la séptima (4)

Durante el siglo diecinueve la séptima histórica (calles 1 a 24) soportó el 95 % del tráfico de la ciudad y fue escenario de conflictos sociales, económicos y políticos sangrientos, el más importante y trascendental de ellos, sin duda, la movilización de los artesanos contra el librecambio. Como eje de su lucha, y apoyados por intelectuales progresistas, los artesanos crearon las Sociedades Democráticas (los de ruana). Para enfrentar a esas sociedades, los librecambistas de Bogotá, dueños del comercio de importación, promovieron un grupo selecto de intelectuales la alta clase criolla, descendientes y herederos de la nobleza colonial, para fundar la Escuela Republicana (los de casaca).

El presidente José Hilario López (1849-1853) fue elegido gracias a la intervención de la Sociedad democrática de Artesanos Bogotá, que ubicó a cientos de afiliados sobre la séptima , entre las Nieves y la iglesia de Santo Domingo (sede del Congreso). Una treintena de democráticos, encabezados por el doctor José Raimundo Russi, secretario de la sociedad artesanal, irrumpieron ordenadamente en el recinto de sesiones donde los senadores y los representantes perfeccionaban la elección de presidente de la República entre los candidatos más votados por las asambleas provinciales: el liberal José Hilario López y el conservador Rufino Cuervo. El objetivo de los artesanos era vigilar que no hubiera fraude en el escrutinio de los votos.



Esa elección representó una comedia de equívocos, o mejor, una comedia de engaños. Los artesanos respaldaron al general López. El veterano de la independencia les juró que su gobierno tomaría medidas drásticas arancelarias para proteger la industria artesanal granadina (entonces Colombia se llamaba República de la Nueva Granada) de la competencia desigual de los productos extranjeros. ¿En qué se equivocaron o por qué los engañaron?



Pendiente el voto del senador Mariano Ospina Rodríguez, la elección estaba empatada. El doctor Cuervo y el general López tenían igual número de votos, de modo que la decisión de quién sería el sucesor del general Tomás C. de Mosquera reposaba en el senador Ospina Rodríguez. La séptima estaba rebosante de artesanos cuyos gritos atronadores llegaban hasta el interior de Santo Domingo, mientras que sus compañeros apostados en el salón de sesiones le echaban al doctor Ospina miradas amenazadoras, como dándole a entender que debajo de las ruanas empuñaban pistolas y puñales. No llevaban arma alguna porque en el atrio de Santo Domingo el ejército los había requisado, y Ospina lo sabía. Simuló estar muy temeroso y escribió apresuradamente en su papeleta: “voto por el general López para que no se asesine al Congreso”.



La frase maligna de Ospina dejó a las generaciones futuras, hasta hoy, la impresión de que los artesanos de 1849 habrían asesinado a los miembros del Congreso si el general José Hilario López no sale electo presidente ese mediodía del 7 de marzo. Primer engaño. Los artesanos fueron a Santo Domingo a ejercer presión democrática. En ningún caso hubieran asesinado a los senadores ni ejercido sobre ellos la menor violencia si Ospina, en vez de votar por López, lo hace por Cuervo. La expresión del fundador del conservatismo colombiano alude a un episodio ocurrido en Caracas unos meses atrás, cuando algo más de la mitad del congreso fue asesinada en un asalto de tropas gubernamentales.



Segundo engaño. Ospina no vota por López para salvar al Congreso de ser asesinado. Vota por López porque su candidato in pectore es López y no Cuervo, no obstante que aquel era, en apariencia, su contrario político; pero López y Ospina convergen en la corriente librecambista, en tanto que Cuervo, como otros muchos conservadores, se inclina al proteccionismo. Los artesanos, engañados por la falsa postura verbal de liberalismo filosófico de José Hilario, se equivocaron de candidato. Sacaron triunfador al que les volverá la espalda a la primera oportunidad, y derrotaron al que tenía intenciones plenas de implementar una política proteccionista racional y eficiente.



La traición de López a sus electores derivó en un conflicto social que cubrió de sangre los adoquines de la antigua séptima. La biografía de esas calles entrañables nos enseña cómo la historia comienza por comedias de equívocos y engaños, y andando el tiempo se repite una y otra vez como tragedia, sin que atinemos a adivinar cuándo vendrán el cambio y los hombres y las mujeres que le pongan fin a la barbarie. Quizá ya están aquí, recorriendo por la carrera séptima los pasos de la historia rumbo a un futuro superior.



Enrique Santos Molano