Av. Séptima: corredor y troncal son lo mismo

Se discute ahora si el corredor verde es diferente al TM (posición de la alcaldía mayor) o si es un TM con distinto nombre (posición de los críticos del diseño previo, véase EL TIEMPO. 29/11/2020, ‘Corredor verde: ¿qué tanto se parece al TM por la séptima?’). En lenguaje urbano vial, corredor es sinónimo de troncal. Por estas vías corren o se movilizan vehículos de distinta categoría, sobre todo de transporte público de pasajeros, y no tienen ellas empleo permanente fuera de dar trámite al flujo vehicular. En cambio, las avenidas son espacios viales urbanísticos que, a lo largo de su trayecto originan intensa, variada y constante actividad humana.

La 7.ᵃ ha sido desde siempre una avenida. La Caracas fue, a partir de su apertura en los años treinta, una gran avenida, la segunda en importancia después de la 7.ᵃ, hasta que la ‘intervinieron’ dos desastres. Primero, el alcalde Andrés Pastrana con el ‘solobus’ (una de las peores vergüenzas que haya sufrido nuestra ciudad), y luego, el alcalde Enrique Peñalosa con la ‘primera fase’ del corredor o troncal de TM por la Caracas, que, al lado del ‘solobus’ astroso, lucía como un Rolls-Royce junto a una carretilla. Los bogotanos nos hicimos lenguas y admiramos alborozados la redención anunciada de la avenida Caracas y la maravilla archipublicitada del sistema de transporte público urbano que nos prometía el TM. La ilusión duró muy poco.



Nadie en esos días prestó atención al por qué, en el galimatías seudotécnico de Peñalosa, dejaron de llamar avenida a la Caracas (aun antes de emprender las obras del TM), y en adelante le aplicaron el apelativo ladino de ‘corredor de la Caracas’, que derivó en ‘troncal de la Caracas’, principio de una serie delirante de quince troncales programadas por Peñalosa, en las cuales no fue incluida (recalco) la avenida carrera 7.ᵃ. Mutar a corredor la avenida Caracas no era un tecnicismo inocente. Se propuso desaparecer el concepto del ciudadano como protagonista de la vida urbana, y sustituirlo por la doctrina neoliberal que hace de los servicios públicos un negocio particular; esto es que invierte la condición del ciudadano sujeto beneficiario de los servicios públicos, por la del ciudadano objeto de la explotación del negocio de los servicios públicos, aunque se le engañe, como en el caso del TM, con pases de ilusionismo que le muestran cómo las troncales, los corredores y los articulados diésel de TM le solucionarán para siempre el problema centenario y neurálgico del transporte urbano insuficiente, incómodo, inseguro, por un transporte eficiente, ágil, de máxima comodidad y seguridad para los pasajeros. Un espejismo, como lo anota Yolanda Reyes, con referencia a la 7.ᵃ, en su columna formidable (EL TIEMPO, 30/11/2020. ‘El espejismo de la séptima’).



Pues, el TM, sus corredores, sus troncales, sus articulados contaminadores y sus estaciones y portales terribles no corrigieron los defectos ni mejoraron el servicio del transporte anterior. Por el contrario, los agrandaron y empeoraron. Esa historia es más que conocida, y padecida en los últimos veinte años, para tener que volver a contarla por milésima ocasión.



El punto concreto es señalar que si la alcaldesa López se empecina en denominar “corredor verde” su proyecto de “intervención de la 7.ᵃ”, es inevitable la connotación con troncal, como es inevitable darle la razón al concejal Carlos Fernando Galán y a

cuantos como él han denunciado que el corredor verde es ni más ni menos que un TM con otro nombre.



Tal sospecha es fácil de sustentar en el hecho de que el carril exclusivo para los presuntos buses duales eléctricos tendrá, como el TM de la Caracas, de la 30, de la 80, de la Jiménez y de la troncal de El Dorado, estaciones empotradas en los separadores, tal como las dejó premeditadas el exalcalde Peñalosa en su proyecto de troncal por la 7.ᵃ. Así que, doctora Claudia López, no se esfuerce en meternos gato por liebre. El corredor verde que la alcaldesa presenta se parece al TM tanto como el TM de la Caracas. Si cristaliza, la actividad humana que le da vida a la avenida se apagará en ella como se apagó la que le daba vida a la Caracas y a las otras avenidas que degeneraron en troncales-corredores.



Un tuit que circula en la red social pregunta: “¿Por qué la alcaldesa @ClaudiaLopez objeta el mandato de la emergencia climática que establece que el Distrito no adquirirá desde el 2022 buses de combustible fósil? Tumbaron el metro subterráneo y con él la propuesta de un transporte multimodal sostenible".



El interrogante del tuitero me permite hacer una conjetura que refuerza la teoría del corredor verde como tapadera del TM por la 7.ᵃ, y que, para no alargar esta columna, lo explicaré en la siguiente.



****



El padre Alfonso Llano. Noticia dolorosa la partida de este sacerdote jesuita, sabio y sencillo, como todos los de su comunidad, y más que todos, un auténtico rebelde. Un personaje que no olvidaremos quienes tuvimos el placer y el honor de merecer su amistad. Se pueden contar del padre Llano muchas anécdotas a cual más de interesantes y simpáticas. Una de ellas, su afición al cine. Solía encontrármelo a la salida o a la entrada de los Multiplex de Cine Colombia en el centro Avenida Chile. Siempre me comentaba, con observaciones agudísimas, la película que acababa de ver. Yo supongo que él se aburrió de que la pandemia lo hubiera privado de su distracción favorita y decidió marcharse a un sitio donde no haya pandemias, ni nadie pueda impedirle entrar a una sala de cine cuando le venga en gana. Cada uno escoge el paraíso que más le gusta. El del padre Llano es el cine. En el cielo le tendrán su Multiplex. O si no, Munir Falah se encargará de suministrárselo.



Enrique Santos Molano