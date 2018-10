Bogotá, futuro brumoso

Hasta donde me doy cuenta, pocos bogotanos se toman el trabajo de pensar cómo será su ciudad en el siglo XXI. Todavía menos los que observan el pasado y el presente para otear el futuro. Y son poquísimos los habitantes de Bogotá que la consideren su ciudad. La falta absoluta de un sentido de pertenencia urbana conduce a la indiferencia y la apatía de los ciudadanos y juega, principalmente, a favor de los planes antiurbanísticos de una administración torpe y arrogante, apoyada además por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y mediático.

Si la administración interpreta el silencio indiferente de la mayoría ciudadana como un respaldo implícito a sus proyectos, no tengo manera de contradecirla, excepto porque el señor Peñalosa fue elegido por una minoría (37 por ciento). La consulta revocatoria, que brindaba la oportunidad de saber con certeza la favorabilidad o desfavorabilidad del alcalde en el conjunto de la opinión, fue embolatada por unos magistrados del CNE que se creyeron con derecho y autoridad para violar la Constitución. Las encuestas, en todo caso, le dan a Peñalosa una opinión desfavorable del 79 por ciento. Si se esfuerza, al concluir su gobierno, el año entrante, la tendrá en el 95 por ciento.



Reconociendo que los únicos planes de futuro que se le han dado a conocer a los bogotanos son los de la administración actual, es sobre estos planes, y sobre lo que Peñalosa ha hecho o no ha hecho en tres años, como debemos asumir el análisis del futuro de Bogotá en la próxima década, definitoria para el resto del siglo.



El eje de los programas, que la administración Peñalosa llama “de renovación urbana”, gira alrededor de dos megaobras de transporte masivo. La troncal de TransMilenio por la avenida 7.a (TTM7), y el metro elevado, que partirá no se sabe todavía desde donde, recorrerá la difunta avenida Caracas hasta la avenida 72, en una supuesta primera etapa, que después se alargaría hasta la calle 120. Las dos megaobras estarían terminadas, de acuerdo con el optimismo ilusorio de la administración, entre el 2024 y el 2025. Dentro de seis o siete años.



Veamos, primero, qué ha pasado con las obras (que no son mega) iniciadas por la administración Petro, y que el alcalde Peñalosa debía continuar y terminar.



La 7.a peatonal, concluida en su primer tramo, entre la plaza de Bolívar y la avenida Jiménez, pero recibida con reservas por la administración Petro, dado que los contratistas no cumplieron con los requisitos del contrato en los acabados finales. No se le ha prestado el necesario mantenimiento en la administración Peñalosa. Para el tramo restante, de la avenida Jiménez a la calle 24, el IDU se comprometió a entregarlo en octubre del 2017. Peñalosa cambió los diseños originales y montó un ‘show’ con un piano para anunciar la maravilla que sería el nuevo tramo de la 7.a peatonal. Al cabo de tres años, la maravilla que vemos allí es una vergüenza para la capital del país y para el país. Los contratistas quebraron y dejaron tiradas las obras. Los andenes destrozados y las calzadas medio hechas o medio deshechas. Una lindura. Vayan ustedes y véanlo con sus propios ojos.



Petro dejó el metrocable de San Cristóbal listo para ser comenzado, y ya empezado el metrocable de ciudad Bolívar.



Peñalosa liquidó el primero, y duró dos años y medio en terminar el segundo, que hace dos meses fue inaugurado con la debida alharaca por el burgomaestre de las mariposas, y todavía no está en servicio. Igualmente, el alcalde Peñalosa recibió en obra la nueva Cinemateca Distrital, y tardó dos años en finalizar la edificación. Aún se encuentra lejos de abrir sus puertas al público.



Pregunta. Si para llevar a feliz término obras relativamente pequeñas, que en otros países no demorarían más de cinco o seis meses, máximo un año, en su ejecución, se ha visto en calzas prietas la administración del ‘Bogotá mejor para todos’, ¿cómo puede asegurar que megaobras de la complejidad de la TTM7 o del metro elevado quedarán realizadas en seis o siete años? Esas obras, tal como están planteadas en los ‘render´ primorosos que el IDU y la Empresa Metro de Bogotá exhiben como si fueran estudios de factibilidad definitivos, con los requisitos de ingeniería de detalles y demás, no se harían en menos de quince años, si es que antes no generan el colapso total de la ciudad. Por algún motivo han renunciado cuatro subdirectores del IDU, que se negaron a avalar con sus firmas los pliegos de la licitación anunciada por la directora Yaneth Mantilla.



La administración Peñalosa no ha podido demostrar que esas obras sean indispensables para el progreso de Bogotá. Y no lo son. Ni indispensables, ni necesarias ni siquiera útiles. Por el contrario, van a ocasionar la ruina de miles de ciudadanos, van a endeudar la ciudad por los próximos cien años, y esa deuda, casi impagable, tendrán que asumirla las próximas generaciones. Bonita herencia les legará el alcalde Peñalosa.



Aunque estoy corriendo el riesgo de volverme monotemático, pienso que un asunto tan delicado y esencial como es el futuro de nuestra ciudad hay que tratarlo a fondo, y no se lo puede despachar en una columna. En las próximas explicaré por qué la TTM7 y el metro elevado, lo mismo que el sendero de Las Mariposas, la tala de árboles, la urbanización de la reserva ecológica TVDH etc., no son obras que Bogotá requiera ni constituyen una “renovación urbana”. También mostraré con cifras consolidadas e irrefutables cómo el PIB de Bogotá subió del 2,8 al 4,8 por ciento en el período del 2012 al 2015 (administración Petro), y volvió a caer a menos del 2,8 por ciento en los tres años de la administración Peñalosa, en los cuales la productividad, la sustentabilidad, la conectividad y el desarrollo de la capital se desplomaron de manera dramática.



Al cierre de esta columna me llega la información de que “el movimiento político español Podemos solicitó al Gobierno español y a la Fiscalía anticorrupción de España investigar a la empresa Sener, interventora del metro elevado de Bogotá”.



ENRIQUE SANTOS MOLANO