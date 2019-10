La candidata de Colombia Humana-Unión Patriótica a la alcaldía de Cartagena, Adelina Covo, tuvo que retirarse en días pasados, obligada por la falta de garantías, las amenazas constantes, abiertas o veladas, y la incapacidad absoluta para competir limpiamente con una maquinaria de corrupción que hace décadas impera en la Ciudad Heroica, y que se refleja en el cambio continuo de alcaldes. En los últimos ocho años, dos períodos en que no han debido ejercer sino dos alcaldes, ha habido ocho. Cuatro alcaldes por período. Ocho corruptos que han llegado a la alcaldía de Cartagena a gobernar para una rosca que se está devorando los recursos de la ciudad.

Con un mínimo de dinero, sacado de sus ahorros, Adelina adelantó una campaña a pie, barrio por barrio, no a llevar sancochos, sino a crear conciencia sobre las necesidades de Cartagena, a llamar a los cartageneros a luchar contra la corrupción, a negarles su voto a los corruptos, a rescatar la dignidad de Cartagena y reencaminarla por la senda del progreso material y moral para todos los habitantes de esa gran ciudad del Caribe que afronta, por culpa de las malas administraciones, enormes problemas. Adelina estaba proponiendo soluciones posibles para resolver esas dificultades.



Al anunciar su retiro de la contienda electoral, Adelina Covo advirtió que eso no significa abandonar la pelea por una Cartagena humana, democrática y progresista, libre de corruptos y de roscas. Sin solución de continuidad lanzó una campaña por el voto en blanco de los ciudadanos, que exprese su rechazo rotundo a los corrutos. “Si pone mayoría el voto en blanco, habrá que repetir las elecciones, con nuevos candidatos, y estos ya no saldrán de la rosca”.

La campaña de Adelina por el voto en blanco en Cartagena es distinta al voto en blanco que promovió en las pasadas elecciones presidenciales el senador Jorge Robledo. Aquí no se trata de ponerle zancadilla a un candidato, como en el voto en blanco de Robledo, sino de derrotar la corruptela electoral y administrativa. El voto en blanco en Cartagena ha encontrado eco inmenso en la ciudadanía y podría ser el gran vencedor del 27 de octubre en la ciudad del Tuerto López. Si viviera, no hay duda de que el gran poeta se pondría sus zapatos viejos para ir a depositar su voto en blanco contra los corruptos que se adueñaron de su ciudad y la pervirtieron.



Las razones concretas que aduce Adelina Covo para convocar a los ciudadanos a votar en blanco son:



- Necesitamos un alcalde para cuatro años y no cuatro años para cuatro alcaldes.



- Nuevos candidatos sin procesos judiciales.



- Cartagena necesita y exige un cambio, no para que todo siga igual, sino para que los ciudadanos tengan acceso a los beneficios sociales, educativos y económicos a los que son merecedores.



- Ninguno de los candidatos actuales representa la prosperidad ni va a trabajar por el bien común. Esas acciones cívicas no le interesan ni le convienen a la rosca.



- Los candidatos actuales son más de lo mismo. Cualquiera de ellos que gane no durará en la alcaldía más de cuatro o cinco meses sin verse envuelto en problemas de corrupción irremediables, y obligado a pagar los “favores” a quienes lo financien.



- Los cartageneros estamos hastiados de la corrupción administrativa y lo demostraremos con el voto en blanco.



Valerosa campaña la que Adelanta Adelina Covo, cartagenera enamorada de su ciudad, que la siente en su piel, y cuyas penurias le duelen en el corazón. De triunfar el voto en blanco en Cartagena, marcará un hito en la historia electoral y democrática del país.