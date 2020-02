El senador demócrata, del ala progresista, por Vermont, Bernie Sanders, puso a temblar a la derecha roñosa de su partido, y nerviosos a los republicanos. El establecimiento demócrata que dominan los Clinton y los Obama le ha declarado la guerra a Sanders desde la campaña presidencial anterior, en que por su ceguera política perdieron la presidencia a manos del republicano Donald Trump. La entonces candidata demócrata, que la estaba viendo gris en su nominación frente a Sanders, se preocupó más por atacar a su copartidario que por atajar a Trump. El establecimiento demócrata apoyó en masa a la Clinton y pudieron sacar del juego a Sanders, y de paso a Hillary.

Hoy, la derecha demócrata contempla horrorizada cómo sus esfuerzos por vencerlo, aun con fraudes bochornosos, verbigracja en Iowa, son inútiles. Sanders barre en los caucus con el predilecto del establecimiento, el exvicepresidente Joe Biden, y obtiene ventaja de delegados que lo ubica como favorito para el supermartes del 3 de marzo próximo. De ganarlo, Sanders será el virtual candidato que enfrentará al republicano Donald Trump, hoy presidente, y aspirante a un nuevo período, sin rival de su partido en el camino.



Los adversarios demócratas de Sanders son Joe Biden, que cuenta con escaso chance de superar las palizas que le propinó Sanders en Iowa, New Hampshire y Nevada; Pete Buttigieg, que le ganó a Sanders en las confusas elecciones de Iowa, por escaso margen, pero fue vencido en New Hampshire y Nevada; y el más poderoso, el multimillardario Michael Bloomberg (63.000 millones de dólares), que entrará a la campaña por la candidatura demócrata a partir del citado supermartes.



En los debates previos al mismo, los aspirantes demócratas Buttigieg, Biden y Blomberg quisieron descalificar a Sanders tachándolo de ser admirador de la alfabetización en Cuba y simpatizante de los rusos, mientras que el establecimiento lanzaba contra Sanders la palabra terrible que, en Estados Unidos, asusta a los mediocres y a los ignorantes: “¡comunista!”. Ese epíteto denigrante y desgastado, que la derecha ha empleado durante más de un siglo para satanizar a sus contrarios, puede todavía impresionar a muchos, pero ha perdido prestigio entre la mayoría, ya informada de que el comunismo no existe.



Los seguidores de Sanders saben que su líder no es comunista. Saben que es un hombre inspirado en las mismas ideas progresistas que alentaron en el republicano Abraham Lincoln, y en los demócratas Franklin D. Roosevelt, John y Robert Kennedy, Martin Luther King, y tantos estadounidenses que han sostenido, con su sangre incluso, la vigencia de la democracia.



El magnate Bloomberg (veinte veces más rico que Trump) ha dicho que Sanders, si fuera el candidato demócrata, no tendría posibilidad de vencer a Trump. La riqueza a veces nubla la realidad. Sanders es el único con probabilidad de derrotar al presidente Trump. ¿Por qué?



A diferencia de Bloomberg, que ha destinado mil millones de dólares de su pecunio para autofinanciar su campaña, Sanders carece de fortuna económica. Es la pelea de un David de pocos recursos monetarios contra un Goliat de los negocios. Sin embargo, ese David moderno tiene la honda y la destreza para abatir a todos los Goliats. Su campaña ha sido financiada por los miles y miles de ciudadanos que lo siguen. Su base electoral está integrada por los jóvenes y los trabajadores, que han sido tradicionalmente abstencionistas, que conforman el 60 % del electorado, y que se mueven con la convicción de que Sanders es el presidente indicado para iniciar el gran cambio social por la equidad, la igualdad y el bien común que hará de nuestro planeta un mundo mejor en el siglo XXI.



Para entender quién es y qué es Bernie Sanders, basta recordar estas palabras suyas pronunciadas al iniciar su campaña presidencial, hace poco más de un año. Ante una multitud entusiasmada en Brooklyn contó que es hijo de inmigrantes judíos pobres cuya familia fue exterminada por los nazis. “Yo estuve marcado por la falta de dinero, no tuve un papá que me diera millones para construir rascacielos de lujo y casino. No tuve una familia privilegiada ni estuve en televisión diciéndoles a los participantes ‘está despedido’ ”.



Bernard Sanders tiene 78 años y la lucidez de un joven de treinta, por lo que su edad no es síntoma de decadencia, sino de conocimiento y sabiduría.



Enrique Santos Molano