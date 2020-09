Cómo sanar la herida de un duelo

La vida nos ha cambiado, es algo innegable. A todos y casi de repente. Asistimos como espectadores y a la vez participantes de una crisis social y económica de enormes proporciones. Si a esto se le añade la muerte de un ser querido, la vida no solo te cambia, sino que es posible que se te desplome. Y así como la sociedad tendrá que recuperarse paso a paso de esta hecatombe mundial, cada persona o familia en duelo debe dar los pasos necesarios para sanar ese profundo dolor.

Uno de esos pasos se da antes de que nuestro ser querido haya fallecido: es poder acompañarlo en su lecho de enfermo, prepararnos mentalmente para su partida, ver cómo su vitalidad se apaga día a día, u hora tras hora; escuchar sus últimos deseos, darle cariño y gratitud. Tomamos conciencia de la proximidad de su partida e iniciamos nuestro duelo. Cuando es por un evento agudo, como una muerte repentina, este paso queda pendiente y se inicia un duelo en forma mucho más dolorosa, por lo intempestivo del suceso. Los que fallecen por covid-19 tienen una mezcla de estos dos procesos; si bien no es una muerte repentina, es imprevista: alguien que hace pocos días estaba bien, de repente enferma gravemente y poco después fallece. Rara vez tiene tiempo o conciencia para prepararse para su muerte. Ese paso de acompañamiento y despedida, tan necesario para elaborar un duelo, no puede realizarse, ya que la gravedad de la enfermedad ha obligado a imponer estrictas reglas, quizás inhumanas pero comprensibles. Las familias no pueden acompañar a sus enfermos y si se les permite es por pocos minutos, generalmente cuando el paciente va a fallecer. Todo esto profundiza el dolor del duelo.



Quiero hacer un alto para agradecer a todo el personal médico que, entendiendo esto en profundidad, ha tomado como tarea personal acompañar con amor y cariño a los centenares de personas que están falleciendo en la UCI. Hacen una labor espiritual muy, muy valiosa.



El siguiente paso para elaborar un duelo es realizar los rituales de despedida del cuerpo físico. Los funerales son un momento especial, un homenaje de amor y gratitud con el que anhelamos honrar a nuestros seres queridos. Por la pandemia, es otro paso que tampoco se puede realizar, al menos no como quisiéramos. Se hacen misas por Zoom, pero no nos podemos reunir a honrar a quien ha muerto ni acompañarnos con los abrazos y frases de cariño que dan sostén y ayuda a los dolientes.



Es de vital importancia aprender a adaptarnos a lo que la vida nos está presentando y dar los pasos necesarios para resolver el duelo de una manera diferente, pero útil a nuestra psique, evitando que queden miles de personas con duelos atascados, mal elaborados por no haber podido realizar esas primeras puntadas que empiezan a sanar el corazón herido. Para ello es fundamental recordar –al menos para quienes creemos en la otra vida– que la persona fallecida perdió su cuerpo, que es el que muere realmente, pero su espíritu sigue vivo, en otra dimensión ciertamente, pero vivo. Y de igual forma que las señales de los celulares atraviesan muros y llegan a todo el planeta, las señales de nuestro corazón atraviesan dimensiones y llegan hasta nuestros seres en la dimensión donde estén. Prender una vela, tener una foto de nuestro ser querido, escribirle unos mensajes agradeciendo su vida, imaginar que le damos el abrazo de despedida y nuestro permiso para realizar ese viaje de regreso al Hogar del Cielo pueden ser actos enormemente sanadores, tanto para los que estamos acá iniciando el duelo con ese ritual como para el que está partiendo, con la certeza de que una vez llegue allá puede continuar inspirándonos y acompañándonos.



Quien quiera un apoyo en esto, con el doctor Santiago Rojas estamos haciendo rituales de acompañamiento de duelo cada 15 días. Pueden entrar a la cuenta de Instagram @santiagorojasp y buscar los que hemos hecho el 1.º, 15 y 29 de agosto, y los que seguiremos haciendo.



ELSA LUCÍA ARANGO

Médica y escritora