¿Última Navidad?

Sin discusiones sobre política ni mencionar a un tal Nicolás Maduro, con un plato típico a rebosar y usando ropa nueva, así transcurrió mi Nochebuena y la madrugada de Navidad.

Fue como estar dentro de esa burbuja en la que me encontraba cuando era menor y esperaba a que un regalo apareciera mágicamente debajo de un pino adornado. Por una noche estuve en esa Venezuela donde las noticias del día anterior me eran irrelevantes.



La música dejó de sonar a las 5 a. m. y desayunamos el “recalentado” de la noche anterior; comimos más de lo que podíamos soportar, reímos a carcajadas, bailamos hasta que nos dolieron los pies y por una vez el ser “demasiado grande” para esperar al Niño Jesús no nos importó.



Tan solo hubo dos cosas que me hicieron recordar que aún vivo en la Venezuela del 2018; por un lado, una videollamada con unos familiares en el exterior, quienes desde un diminuto cuarto en Ecuador nos veían con ojos tristes mientras a nosotros se nos salían algunas lágrimas al no verlos sentados en nuestra mesa. Por otro lado, algo banal pero necesario que por primera vez faltó en la cena, una botella de Coca-Cola, bebida casi obligatoria en Navidad ¿Por qué? Simple, o pagamos el refresco o pagábamos las hallacas, pero no se podían ambas cosas.



Sin embargo, fue una buena noche y una muy feliz navidad, una de las mejores me atrevería a decir, porque la disfrutamos como si fuese la última, y aunque no lo queramos aceptar puede que sea. Tan solo en enero debo despedir a otros 2 familiares que se embarcan rumbo a Chile y yo misma no sé dónde terminaré el próximo año. ¿Cuántas sillas vacías harán falta en la cena navideña del 2019? Solo de pensarlo se me aguan los ojos porque pienso en aquellos que no pudieron estar presentes en mi Nochebuena y en el hecho de que mientras yo celebraba a mi familia ellos se fueron a dormir temprano.