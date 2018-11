Títere burócrata

“En orden. Son ganado”. Esas fueron las palabras que un funcionario del Servicio Autónomo de Registro y Notaría (Saren) dijo a quienes nos encontrábamos esperando para legalizar nuestros documentos. Aquella fila la hice desde las 7 de la mañana, afuera, en una acera que olía a orines de vagabundo, en una calle concurrida de la tercera ciudad más peligrosa de Venezuela; no pasé a las oficinas sino hasta las 12 del día, tras aguantar sol y mojarme con lluvia, sin más en el estómago que un par de bananas.

En esperas como aquella siempre hay una pregunta recurrente, no importa si conoces a la persona que te la hace o a quien se la haces, pero se ha convertido en el único tema de conversación: “¿Y tú para dónde te vas?”, y la respondemos como si nada porque, aunque suene triste, todos tenemos planes de emigrar en un futuro cercano. Nos hemos vuelto un pueblo sin arraigo, en el cual no nos importa celebrar un cumpleaños solos o pasar Navidad entre desconocidos, solo pensamos en que con irnos podremos ganar dinero que sí valga algo.



Con 150 dólares mensuales, un venezolano en el exterior puede mantener a su familia en Venezuela; más allá de nuestras fronteras, el sueldo de un mes alcanza para pagar alquiler y comer 30 días; con el simple hecho de no estar en el “Bravo Pueblo”, tengo la esperanza de que el fruto de mi trabajo me alcanzará para comprar un carro y mantener una casa, como solía ser en la Venezuela de mis padres.



Puede que en el exterior seamos peones, y para nadie es un secreto que empezaremos desde abajo, pero no seremos ganado, como nos llamó aquel empleado, quien no es más que un títere en un sistema en el que quienes se creen con poder no usan traje Armani ni conducen autos lujosos; aquel hombre llevaba una camisa roja desteñida y una gorra roja con el logo del Saren, su auto es un Malibú de latonería desgastada y con un chirrido en los amortiguadores; lo vi una semana después, cuando fui por mis documentos.



Aquel hombre, al igual que la mayoría de los funcionarios, siente hambre como yo, quizás salga de su casa sin desayunar o deje de cenar por cederles su única arepa del día a sus hijos. Él también sufre por la escasez, y lo afecta la hiperinflación, y ese pequeño momento de poder al día que tiene cuando ‘arrea a los ciudadanos’ lo pierde cuando la tarjeta no le pasa en el supermercado.



Quizás el problema más grande de los venezolanos es que nos acostumbramos a ser maltratados por seres iguales a nosotros porque necesitamos algo que ellos tienen, y me incluyo porque puede que ahora esté dejando al descubierto a aquel hombre, pero me quedé callada cuando me llamó “ganado”; por un breve instante me convertí en parte del problema y no de la solución ¿Por qué? Necesitaba legalizar mi partida de nacimiento.