Presidente ilegítimo

Era un 6 de diciembre muy parecido a aquel en el que Chávez fue electo presidente pero 17 años después, en el 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría calificada en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN). Aquella fue la última vez que en Venezuela hubo esperanza de una salida democrática, la última vez que los venezolanos salimos a votar de manera masiva.

Luego vinieron las sanciones, las inhabilitaciones y las narices rotas dentro del Parlamento, el poder se les fue arrebatado a los diputados mediante fuerza bruta y lo mismo hicieron con los venezolanos en el 2017. 150 asesinados en 3 meses de protesta y la mayoría tenía menos de 30 años.



Fueron los jóvenes que, de continuar con la Venezuela chavista, se vieron sin futuro, quienes con escudos de madera y camisas alrededor de la cabeza salieron a las calles a luchar contra los soldados del régimen. El país se convirtió en escombros hasta que, de manera ilegítima, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones para una asamblea nacional constituyente y de esa forma el chavismo nos dijo “no me importa su democracia”, solo votaron los funcionarios, amenazados con el inminente despido de no acudir a las urnas.



Aquel octubre les regalamos las regionales. El 2017 fue sin dudarlo uno de los peores años para Venezuela, quizás por eso el 2018 estuvo marcado por un sentimiento de desesperanza, tanto así que no nos importó que el 20 de mayo el chofer llamara a elecciones, de hecho ganó sin hacer trampa, claro, hubo un 54 % de abstención porque para la mayoría de los venezolanos aquel fue un domingo como cualquiera. Sin haber terminado su periodo presidencial, Maduro ya había sido reelecto hasta el 2025.



El diciembre de 2018 llegó para recordarnos que seguíamos vivos y, al menos en mi casa, la Navidad hizo que por unos pocos días nos olvidáramos de que seguimos en dictadura. Llegó el 2019 y mientras que entre las metas de los más jóvenes está emigrar en el puesto número 1, la oposición nos llama a las calles una vez más ¿Para qué? Para mostrar que estamos en inconformidad con la juramentación de Maduro. Por una vez, nadie salió.



A penas hoy se cumplen 2 semanas desde que deseamos “Feliz Año Nuevo” y desde Caracas los políticos nos dan mucho que hablar.



El 5 de enero se instaló una nueva AN, presidida por el diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó quien dijo que iba a hacer todo lo posible para destituir al chofer del cargo que usurpó 5 días después, el 10 de enero cuando se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual significa, según la Constitución modificada por Hugo Chávez, que aún no había una toma de posesión legal del cargo, ya que esto debe hacerse ante la AN, quien no reconoce a Maduro como presiente.



Dentro de Venezuela, Maduro no es reconocido ni por el Poder Legislativo ni por los venezolanos en general, es más, no es más que un bufón que nos mantiene distraídos con los memes que se crean de él. En cuanto a instancias internacionales, su toma de posesión fue una muestra bastante evidente de cómo es visto nuestro chofer en todo el mundo, pues solo 5 de los 19 mandatarios de América Latina lo acompañaron este jueves y estos fueron socialistas como Daniel Ortega (Nicaragua), quien parece querer imitar el estilo de gobierno chavista; el Grupo de Lima le pidió a Maduro que no se juramentara y la OEA amenazó con sancionarlo, Paraguay retiró su embajada y rompió relaciones con nuestro país definitivamente, todo por un hombre que ni siquiera sabe de qué lado va la banda presidencial.



Al final, necio y cínico como siempre se juramentó como Presidente de Venezuela, aunque, como no hubo elecciones democráticas ni una toma de posesión legal, este país es ahora (para los ojos del mundo) una nación anárquica. Según nuestra Constitución, de faltar el primer mandatario es el presidente de la AN quien debe ocupar este cargo mientras el pueblo va a las urnas, por lo que legalmente es Juan Guaidó el presidente de Venezuela, pero como aquí nadie sigue la ley, tenemos a un chofer jugando al niño malcriado.



Su nombre, Juan Guaidó no se escuchó sino hasta el 5 de enero cuando comenzó a presidir la AN y ya su voz tiene más peso que Capriles o Leopoldo López, aunque igual se ha tenido que enfrentar a la indiferencia del pueblo o lo hizo hasta el 13 de enero cuando funcionarios del Sebin lo secuestraron en plena carretera de La Guaira y lo retuvieron por alrededor de 1 hora. El Estado se lavó las manos diciendo que esto fue una actividad irregular que no tenía razón de ser; para mí, el hecho de que se filtrara un video del momento exacto en que lo suben a una camioneta tuvo mucho que ver con su liberación.



Y así llegamos a una Venezuela donde todos hacen lo que quieren, como leí en un tuit, un país con 2 asambleas y 2 presidentes. Una nación dividida entre quienes tienen el poder y quienes quieren quitárselo, y el 2019 apenas está empezando.