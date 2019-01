Noviembre estaba por terminar cuando una bebé lloró por primera vez en una pequeña ciudad de Venezuela. Corría el año 1997; poco más de 365 días antes de que el color rojo vistiera a mi país, que en aquella época estaba habitado por personas a quienes nunca se les pasó por la mente la idea de emigrar y en donde jóvenes como lo eran mis padres soñaban con criar a su hija en la nación de las siete estrellas. Hoy, aquella bebé ya adulta sabe que si quiere un futuro, debe irse del país que la dio a luz.

Soy venezolana, no ‘veneca’. Soy estudiante, no asesina. Sigo en Venezuela, y no porque vea una luz al final del túnel ni porque quiera luchar con piedras contra hombres con perdigones, sino porque quiero terminar mi carrera universitaria y tener algo que ofrece al país al que decida irme, en lugar de plagar sus calles como una indigente más o como una delincuente más, y así hay muchos, no todos somos Yordi Rafael.



Sin salir de Venezuela, sé cómo se siente que un criminal asesine a un ser querido y puede que muchos en Ecuador también. En esos casos no creo que importe mucho la nacionalidad. Delincuentes como él existen en Caracas y en Ibarra, en Bogotá y en Lima, en Santiago y Buenos Aires. La primera víctima de violencia de género en España fue una mujer llamada Rebeca, quien murió a manos de un ecuatoriano. ¿Hay españoles arremetiendo contra los ecuatorianos? ¿Por qué con los venezolanos es diferente?



Condeno el asesinato pero también condeno la xenofobia, que a mi parecer surgió porque Lenín Moreno no supo lidiar con el hecho y lo tomó simplemente como una oportunidad para hacer política, de quedar bien ante Ecuador y el mundo, pero decir “Les hemos abierto las puertas pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie” fue igual a decir “Pueden quedarse venecos pero aténganse a las consecuencias”.



Para nadie es fácil emigrar, independientemente de la nacionalidad que sea; muchos comienzan con colchones en el suelo y comiendo en albergues, trabajando de vendedores ambulantes o viviendo en zonas marginales. Y no hablo solo de los venezolanos, me refiero a las comunidades de Marruecos en España, a los latinos en EE. UU., a los norcoreanos, a los libaneses, a los africanos y a todos aquellos que por una u otra razón han salido de su país en busca de un poco de esperanza, esas personas que caminan por las calles con sonrisas falsas que esconden mentiras; Otto Sonnenholzner (vicepresidente de Ecuador) lo dijo: “No hay que generalizar… Nosotros también venimos de un pueblo migrante”.



Lo que sucedió con Diana Carolina no fue una suma de muchas cosas; por un lado tenía un asesino sosteniéndola del cuello y amenazándola con un cuchillo, pero por otro, una hilera de policías armados que veían, sin intervenir, cómo se desenvolvían los acontecimientos y a un grupo de personas que los seguían por 12 cuadras esperando un espectáculo.



Ese asesinato pudo haberse evitado y Diana podría estar ahora en una cita con el obstetra enterándose del sexo de su bebé, pero no es así y eso no es culpa de los venezolanos, es culpa de un asesino.