La escasez es un tema que ya no sorprende en Venezuela. El país en donde los mendigos caminaban sobre petróleo y barrían gramas de oro es hoy uno de los más pobres del mundo. Un lugar en donde las alacenas, al igual que los tanques de gasolina, están vacíos.

Ya hubo una época en que a los ciudadanos nos marcaron como ganado para comprar productos de primera necesidad, y ahora les tocó el turno a nuestros vehículos, en cuyos parabrisas reposan números centenarios que no nos aseguran llenar el tanque.



Venezuela tiene la segunda reserva de petróleo más grande del mundo y para junio de 2019, las colas para llenar el tanque de gasolina duran hasta una semana. Así que, como en su momento estuvieron las filas de los bancos para retirar efectivo, las estaciones de servicio son hoy las que albergan el núcleo de la economía venezolana: helados, platanitos, dulces, agua… y para usted de contar si comercia al otro lado de la ventanilla.

En la época en que nos creímos ricos nos acostumbramos a viajar en auto; ahora tendremos que aprender a caminar FACEBOOK

TWITTER

Las infografías sobre ‘¿Cómo rendir el tanque de gasolina?’ se han vuelto virales. En las grandes ciudades se ven hamacas colgadas de los árboles en las que los conductores esperan a que las estaciones retiren las cadenas. Nadie me lo dijo, fueron mis ojos los que vieron las carpas en las aceras y a las personas durmiendo en sus autos a las 3 de la mañana; a mí me ofrecieron 10 litros de gasolina por 20 dólares y tuve que pedir permiso en el trabajo porque la aguja estaba en ‘E’.



Y mientras esperamos dentro de los autos con las ventanillas arriba para que la delincuencia no nos apunte con sus armas, en nuestras casas se sigue yendo la luz, nos seguimos quedando sin agua y nuestras alacenas siguen vacías.



Todo mientras los niños muren de hambre y los ancianos mendigan medicinas, mientras nos olvidamos de Juan Guaidó ‘vamos bien’, de Donald Trump y sus discursos en los que repite ‘sanciones’ 20 veces. Tristemente, al único que escuchamos es a Nicolás Maduro con sus mentiras y sus intentos vagos de disfrazar nuestra miseria. Recientemente anunciaron que tres billetes se unirán al cono monetario; agosto aún no llega, y ya volvemos a hablar de ‘miles’.



En la época en que nos creímos ricos nos acostumbramos a viajar en auto; ahora tendremos que aprender a caminar. Es hora de desempolvar las bicicletas porque a Venezuela aún no llegan los autos eléctricos.



El mundo está evolucionando, pero nosotros volvemos a los tiempos de Bolívar y la Guerra Federal, solo que los venezolanos de 2019 aún no tienen un liberador.