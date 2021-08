Impopular opinión

Yulimar Rojas ganó el oro ‘para Venezuela’, o eso dicen las publicaciones que veo en los estados de WhatsApp. La primera medalla dorada desde Rubén Limardo, la cuarta en toda la historia del país y, hasta ahora, la única mujer en lograrlo.

Yulimar viene de ‘ranchito’ de Pozuelos, estado Anzoátegui; latina, lesbiana y ahora campeona mundial de triple salto… y no me importa, ni me enorgullece ni siento el mismo ‘feeling veneco’ del que hablan mis amigos; esa es mi unpopular opinión. ¿Por qué? Porque esa atleta perdió mi respeto en 2016, cuando le dedicó su medalla de plata “a la revolución”.



Si bien es cierto que no puedo negar su logro, nadie puede obligarme a sentirlo como mío. En primer lugar porque no creo en el mismo concepto de la ‘Venezuela’ que ella predica y en segundo porque el país en el que yo vivo no es el mismo que ella lleva en el pecho.



Puede que estas palabras me hagan merecedora del desprecio de muchos. Sin embargo, es mi opinión; ¿qué puedo hacer? Lo mismo me pasó después que Julio Mayora le dedicara su plata a Chávez, el mismo hombre que convirtió a mi país y al suyo en “el país rico más pobre del mundo” y que murió mucho antes de que él levantara sus primeras pesas; entonces, ¿qué le debe?, según la carta que nos dedicó a quienes criticamos su dedicatoria “Inspiración”, algo que (a mi juicio) les debe a su familia, amigos y entrenadores, no a una mal llamada deidad oficialista.



Y sí, quizás esté politizando un logro deportivo que nada tiene que ver con política; sin embargo, el hecho llamó mi atención al punto de obligarme a dedicarle estas palabras. ¿Por qué? Porque Yulimar tiene la misma edad que yo y viene de una familia tanto o más humilde que la mía. Ella llegó a donde está por su capacidad atlética y su disciplina, no por el apoyo de un gobierno que no apoya a nadie.



Fue ella misma, quizás con el apoyo de su familia, quien hizo lo imposible para salir de aquel ranchito de Pozuelos y lograr subirse a un podio en Tokio para consagrarse como una de las mejores atletas de la historia; tanto así que hoy ella misma es la única capaz de superarse. Ese don no se lo dio Chávez, ni Maduro ni la “revolución bonita”.

ELLY HERNÁNDEZ