CARACAS. Ni la mente más ocurrente e imaginativa fue capaz de predecir lo que se nos vendría encima en 19 años. Éramos felices porque serlo era barato y se podía soñar con ese “cuando sea grande”. El 2018 era como un futuro lejano donde nadie más que un coleccionista recordaría los celulares de antaño ni manejaría autos clásicos. Qué inocentes fuimos.

Cuando era niña, no me imaginé que con 20 años mi familia de 4 dependería del escaso sueldo de mi madre ni que un celular fuese un lujo que no puedo costear; tampoco pensé que no viviría en el mismo país que mis mejores amigos porque en Venezuela no tenemos futuro; jamás hubiese adivinado que la harina pan y el papel higiénico serían productos escaseados o que ya no comería hallacas en diciembre. Ni en mi peor pesadilla vi personas comiendo de la basura ni caminando por un barrio peligroso a medianoche por falta de transporte público.



Hoy los garajes de las casas albergan autos a los que les faltan batería o dos cauchos (llantas), que tienen problemas con el motor, al que simplemente le falta aceite; vehículos cuyos dueños no mueven porque ameritan reparaciones que ni con 10 sueldos se pueden pagar. Cada vez son más los venezolanos que dependen del transporte público, lo cual es un castigo peor que el infierno.

Los autobuses no son suficientes para cubrir la enorme necesidad de movilización; por un lado, porque son chatarra sobre ruedas; y por el otro, porque en su mayoría están parados en los ministerios de transporte esperando a que el Gobierno los utilice para trasladar personas obligadas a vestir de rojo en una marcha socialista.



Usar el metro solo es válido en ciudades como Valencia y Caracas, donde un gobernante hace muchos años se dio cuenta de que existían peatones.



La Venezuela en la que nací se quedó atrás para dejarnos un país donde los ciudadanos son tratados como ganado arreado, no solo por los funcionarios sino también por las mismas personas de a pie. Aquí, quienes tienen un poquito más que la mayoría salen a las calles para aprovecharse de la miseria ajena, como los conductores de camiones que cobran el precio de dos pasajes para transportar en la parte de atrás seres sudorosos e insolados que van como sardinas en lata. Muchas veces los camiones ni siquiera tienen varadillas que los mantengan adentro o son ‘cavas’ para cargar alimento, sin luz ni ventilación.



Las personas, que muchas veces salen de sus casas sin desayunar, se desmayan en los vehículos porque, por lo general, se apretujan unos contra otros luego de que el chofer les diga, de mala manera: “caminen hasta el final del pasillo, todos se quieren ir” o que algunas usuarios amenacen con empujar para poder subir.



Quien pensaba que Venezuela era un pueblo civilizado es quizás el ser más errado de todos; es más, hace mucho que dejamos de ser una sociedad y nos convertimos en un corral de ganado donde hay quienes se alteran tras cada decreto presidencial y quienes, sin protestar ni votar rojo, siguen las órdenes ridículas de un chofer que juega a ser dictador, y esa no es postura de civilizados.



ELLY HERNÁNDEZ