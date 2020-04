El precio de Maduro

Quince millones de dólares ofreció Estados Unidos por Maduro en días pasados. ¿Qué compra un venezolano con 15 millones de dólares? Obviamente, muchísimo más que con su mísero salario mínimo. Sin embargo, un mercado no es lo primero de la lista, por muy vacías que estén nuestras alacenas.

Si hay algo que define a los criollos, es que somos básicos, con una suma como esa viviríamos como hace años lo hicieron los ‘indios ta’barato’: comprando de a dos para recordar cuando ‘éramos ricos y no lo sabíamos’.



Sin embargo, por mucha ilusión que nos cause ver al dictador caminar esposado hacia una celda norteamericana, sería un poco iluso creer que, en efecto, así sucederán las cosas, y aún más, que será pronto, porque por muy cerca que estén los navíos americanos, ya nos hemos desilusionado muchas veces.



En 2012 creímos que el ‘flaco’ nos liberaría de Chávez. Lo hizo la enfermedad el marzo siguiente, en 2013; mentiría al decir que aquella muerte no se celebró, hasta que Capriles regaló la segunda elección. En 2014 muchos murieron luchando por una libertad que no vieron, pero en 2015 regresó la esperanza, cuando ganamos la mayoría parlamentaria, aunque luego nos dimos cuenta de que no valió la pena. El 2017 fue un año trágico, pues los jóvenes murieron para darles un futuro a los ancianos. En 2018 aprendimos a hacer videollamadas, cuando nuestras fronteras se pusieron cada vez más congestionadas.



En 2019 todo pareció cambiar, Guaidó llegó para devolvernos la esperanza, retando a los tiranos como nadie se atrevió en todos estos años, pero para abril de 2020 ya su popularidad no vale nada, a lo mucho existe en la Casa Blanca.



Ahora Trump nos dice que Maduro y su séquito caerán pronto debido a las fuertes acusaciones de narcotráfico. No es que no queramos creerlo, pero por alegrarnos antes de tiempo ya nos hemos dado varios tropiezos.



Pensar en qué pasará nos llena de incertidumbre. Estados Unidos habla de una transición democrática sin Maduro ni Guaidó, pero nadie es del todo claro; afirman que están tras la pista de los más corruptos del régimen venezolano, pero lo dijeron en voz alta durante un mensaje que, de no haber sido tan general, no habría existido.



Elly Hernández