‘El coronavirus se robó nuestros 20’

Hace un año nos vimos obligados a cubrirnos con mascarillas y cerrar las ventanas; desde entonces, las paredes son nuestra única constante. Conocimos nuestras casas por primera vez, algunos subimos de peso mientras otros se sumergían en nuevos pasatiempos para no perder la cabeza.

Aunque hicimos un esfuerzo sobrehumano por mantenernos cuerdos, fue inevitable pensar que la vida seguía sin nosotros, que perdíamos el tiempo y más preocupante aún: la juventud.



De por sí, tener 23 años y vivir en Venezuela ya es malo. Es inevitable pensar que me falta lo que para otros es tan común; cada día que pasa siento que mi nombre y mi destino caen al vacío, dirigiéndose hacia la nada misma mientras en mi cuerpo quedan las cicatrices del paso del tiempo, el cual no esperará por nosotros, ni siquiera porque la pandemia por el covid-19 nos obligue a paralizar nuestras vidas, robándose nuestros 20.



Los millennials vinimos al mundo con la vida planificada: universidad hasta los 22, disfrutar los que (en teoría) serían los mejores años de nuestra vida, hacer dinero y formar una familia a los 30, cuando tengamos todo para considerarnos “adultos”.



Sin embargo, el coronavirus llegó para advertirnos que el futuro es incierto y a enseñarnos a utilizar el freno de mano, que tanta prisa no es necesaria y un año más en casa de nuestros padres no es un año perdido, sino una oportunidad para unir familias o destruirlas por completo, para apreciar el aire que, por fortuna, muchos seguimos respirando con los pulmones sanos.



Quizás aún no esté en Colombia hablando con acento venezolano ni reencontrándome con mis amigos en Chile; puede que las embajadas cerradas no me hayan dado la oportunidad de tramitar la visa y que mi pasaporte se venciera sin un solo sello, pero eso no quiere decir que “perdí el tiempo”. Al contrario, supe aprovecharlo de otra forma.



Por desgracia, pocos son los que piensan así. El encierro puede generar ansiedad, y la sensación de estar perdiendo el tiempo no es agradable, porque no hay nada a lo que le temamos más que al fracaso.



Lo cierto es que la universidad nos impulsa a ser profesionales innovadores, a marcar la diferencia con ideas revolucionarias, pero no nos prepara para un mundo demasiado arraigado al pasado. En ese caso, entramos a un círculo vicioso donde debemos adaptarnos a un esquema arcaico y a un trabajo de oficina que nos corta las alas.



Para marcar la diferencia debemos invertir en nuestros ideales, dedicarles tiempo y dinero a nuestros proyectos, dinero que solo podemos sacar del arcaico trabajo en esa oficina cerrada durante la pandemia. Si ese es el caso, ¿cómo no sentirnos estancados?



Los 20 son la edad perfecta para hacer dinero, prepararnos para los 30, pero ¿qué pasa cuando la pandemia nos quita esa oportunidad? Yo cumplí mis 23 en confinamiento. No quiero llegar a los 24 de la misma forma.



Elly Hernandez