Alerta roja en Venezuela

Según la ONG Defiende Venezuela, hoy existen en Venezuela 3.000 pacientes con esclerosis múltiple, de los cuales 2.200 no reciben tratamiento de manera regular desde 2016. Eso sin mencionar a las otras 800 o 1.000 personas que no son contabilizadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) porque no cuentan con ningún tipo de tratamiento. Por su parte, los pacientes renales de al menos 8 estados no cuentan con los insumos necesarios para sus sesiones de diálisis y en los centros hospitalarios ni siquiera hay agua para completar las jornadas.

La Fundación Manos Amigas por la Vida asegura que solo en el 2018 murieron alrededor de 1.200 pacientes VIH positivos, y en lo que va de 2019 ya van 10 por falta de antirretrovirales y aun así, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Carabobo fueron capaces de robar los medicamentos donados para estos pacientes.



Son números muy grandes y aún más si son cabezas de seres humanos las que estamos contando, muchos de ellos ya se están dando por vencidos y emprendieron una ruta hacia una muerte aceptada que posiblemente llegue en unos pocos meses porque no cuentan con los recursos para mantenerse con vida. Lo irónico de la situación es que puede que muchos de ellos ya estén en una lista para recibir la ayuda humanitaria que está esperando a que un hombre regordete, con uniforme de militar, abra las puertas que mantiene a los medicamentos exiliados en Cúcuta.



Puede que la esclerosis múltiple, la diabetes y el VIH sean enfermedades complicadas, pero no son las únicas que sufren los venezolanos: durante la primera semana de febrero y solo en el estado Monagas, ya van 12 niños muertos por desnutrición, según Manuel Velásquez, médico del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, y en Barcelona han muerto 4 de los 50 niños identificados con cuadros diarreicos producidos por alimentos y aguas contaminadas.



Es de diarrea y desnutrición de lo que estamos hablando. La primera producida por salubridad, palabra que es desconocida en Venezuela, se los dice alguien que vive en una ciudad donde hay más zamuros que personas. La segunda, por hambre, uno de los niños que murió en Monagas a sus 6 años pesaba 11 kilos, el peso de un infante de 2 años.



Y eso solo en lo que va de febrero de 2019, mientras toneladas de medicinas y alimentos están listos para entrar a Venezuela del otro lado de una frontera bloqueada.



Y no son solo medicinas las que escasean en Venezuela. Los laboratorios carecen de reactivos, los hospitales no tienen antiparasitarios, soluciones orales ni sueros. El hospital oncológico Dr. Luis Razetti está en “paro técnico” desde 2017 porque las alacenas de sus quirófanos están vacías.



Esa es la situación de la salud pública en Venezuela, es lo que las cámaras no graban y lo que no se dice en una rueda de prensa porque delante de los micrófonos tenemos a políticos saturados de poder diciendo con la voz de Delcy Rodríguez: “Esa ayuda humanitaria viene contaminada” o como diría Diosdado Cabello: “No necesitamos migajas”.



Por su parte, el ahora Sr. Nicolás Maduro niega ante cualquier periodista todo lo que pasa. Y, a su turno, Juan Guaidó prometió que la ayuda humanitaria llegaría a Venezuela el 23 de febrero. Si bien lo que pueda arribar no será suficiente, servirá para que varios miles de venezolanos respiren en paz un rato más.