El primero de enero es un día raro, no hay mucha gente en la calle y uno tiene la sensación de que está estrenando de todo, hasta vida. Motivo pandemia, los últimos dos años, he pasado ese día en compañía de una amiga amada, de la que, además, tuve el honor de ser pareja hace años. Ella es estricta en el aislamiento, así que el encuentro consiste en salir al parque Nacional, porque estamos al aire libre y, además, es precioso; conversamos, nos contamos historias varias y nos divertimos, porque es una conversadora brillante.



Este año, una vez encontramos un sitio tranquilo donde parquear, estábamos en la tarea de conversar y se acercó despacio otro carro, que parqueó adelante. Me causó, primero, desconfianza, la inseguridad en la ciudad está disparada; luego, malestar, porque la idea era estar solas, y, por último, mucha curiosidad, porque del vehículo se bajó un muchacho joven, que se dirigió al lado del pasajero y allí conversó con alguien, mientras mantenía medio cuerpo adentro. Luego, con enorme delicadeza, vi que se bajaba la pasajera, una muchacha tan joven como él, con un bultico pequeño en los brazos, del que emergían un par de peludas orejas grises.



Simona, supimos luego que se llamaba. Una perrita hermosa de catorce años. Venían de la veterinaria, les acababan de decir que ya no había más que hacerle, no quería comer y, a todas luces, había decidido dejar de vivir. Ella y él, mellizos, que por la edad debieron de recibirla cuando tenían diez años o menos, estaban destrozados con la noticia. Para asimilar lo mejor posible, decidieron darse una vuelta con ella, llevarla a un sitio bonito a que estuviera tranquila, le acomodaron una cobija y la invitaron en todos los tonos de amor a que tomara agua y tratara de caminar un poco sobre el pasto. Ella simplemente permaneció quieta.

Pedí permiso, me acerqué y la acaricié despacio, todo en ella se sentía agotado. Con cuidado, le hablé pasito, le di las gracias por las alegrías que su vida había causado y le deseé un tránsito tranquilo al cielo de los perros. También tratamos de consolar lo mejor posible a sus cuidadores, que estaban devastados y no podían dejar de llorar. Luego de un rato, se fueron.



Hace años vi cómo se apagaba lentamente y sin remedio la vida de una mujer amada. De hecho fue mi suegra, la mamá de mi acompañante en el parque. Su nombre era Lucía y murió de ELA (esclerosis lateral amiotrófica). En sus últimos meses, sentí en ella la misma energía que le sentí a Simona, un cansancio absoluto y un deseo enorme de detenerse definitivamente.



A la muerte le tememos y tratamos de evadirla, cuidándonos, para que no llegue por accidente, pero también negándonos a hablar de ella. Y la vida no sería posible sin la muerte, pero no solemos ocuparnos del tema hasta que la tenemos en frente, sea porque nos toca o porque le toca a alguien cercano o a algún ser a nuestro cuidado.



El Papa reprocha que haya gente que no quiere tener hijos, en un planeta que no resiste más gente. Y reprocha que haya gente que prefiere tener perros o gatos, antes que descendencia. Como si el amor que muchos les prodigan a sus mascotas no fuera suficiente para justificar la existencia. Yo creo que la capacidad de darle amor a otro ser vivo, aunque no sea de la misma especie, es un enorme privilegio que debemos ponderar, creo que nos honra como seres humanos.



En esta época de pandemias y meteoritos que amenazan la existencia del planeta, con un calentamiento global que causa desastres en todas partes, poder amar y cuidar a otro ser vivo es toda una revolución. Y acompañar hasta la muerte es un acto que enaltece la existencia. Confío en que, cuando me toque, esté tan rodeada de amor como Simona. Y me encantará encontrar en el camino hacia la luz ese par de orejas grises, estoy segura de que saldrá a saludar.

