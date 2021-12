Motivo pandemia volví a vivir con mi hijo, después de 10 años de no vivir juntos. Agradezco el afortunado reencuentro que nos ha dado la oportunidad de redescubrirnos y reconectarnos, más amorosos y más compasivos. Aunque esencialmente iguales, porque todavía para cada uno hay cosas detestables en el otro. Y también, cosas maravillosas. En nada afecta el vínculo que nos une ni la intensidad del amor que le tengo o que me tiene.



Nunca he podido entender a los papás o mamás que rechazan a sus hijos por ser homosexuales. Sería como si yo rechazara al mío, ¡porque me salió hétero! O sería como rechazarlo por no usar una parte de su cuerpo como lo hace el resto del mundo. Hablo de la gente zurda. Y sí, también de la gente LGBT o como quiera que cada quien se nombre.



Hace muchos años no pasaba la noche en vela pendiente de los sonidos en el cuarto de mi hijo. Una gastroenteritis causó el mal momento. Un suceso incómodo que nos ha sucedido a todos los seres humanos en la historia y que sucede desde niños hasta adultos, porque ‘el niño’ ya pasó de los treinta. Un suceso en el que es deseable tener compañía.



Como toda mamá responsable en este planeta, velo por mi hijo, lo acompaño en sus sueños, lo cuido si se enferma y lo apoyo para que sea feliz cumpliendo su propósito en la vida, el que lo haga feliz, no el que yo habría querido. A pesar de que saliera hétero, lo amo con toda, aunque, además, ¡sea músico! Y que yo sea lesbiana no cambia en nada mi certeza acerca de estar a su lado cuando me necesite. Siempre, mientras tenga vida, me sentirá a su lado. Es mi lugar.

Más de cinco millones de personas han muerto en este planeta debido al covid. Todas esas personas eran el hijo de alguien, todas causaron un dolor y una tristeza y unas lágrimas, sobre todo para algún papá o alguna mamá. No importa la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, la raza, el estrato social, nada. Perder a un hijo es el dolor más horrible que puede haber, vi a mi abuela sobrellevar la muerte de cuatro de sus hijos; he visto a Alba Reyes sobreponerse y reivindicar la memoria de Sergio Urrego, más allá de cualquier cansancio. Porque es su mamá y lo que le queda es salvaguardar el nombre del hijo que le arrebató la homofobia.



Por eso nunca he logrado entender a papás o mamás que rechazan a sus hijos por ser homosexuales, bisexuales o trans. Por eso cuando pienso en heridas fuertes que me rayaron el alma, recuerdo la imagen: una mujer sonriente con un cartel en sus manos: 'Prefiero un hijo muerto que marica'. La foto salió en medios, el día de las marchas que se hicieron en Colombia rechazando unas cartillas de educación sexual que no existían.



Mentira manipulada hasta la náusea, porque hay que decirlo: hay gente que, para ser creyente, es muy mentirosa. Así se inventaron el 'coco' de la 'ideología de género'. Nadie sabe qué es. Pero sabemos cómo funciona: impulsa la narrativa de que homosexuales, bisexuales y trans somos peligrosos.



Expulsar a un hijo del hogar, pagar terapia para curar una enfermedad que no existe, incumplir las obligaciones parentales con un hijo LGBT es violencia intrafamiliar por homofobia. Y la violencia contra menores de edad está prohibida.



El 1.º de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el Sida. Si rechaza a alguien porque tiene VIH o sida, se llama 'serofobia'. Las narrativas de miedo y exclusión causan enormes desastres. El Holocausto judío o 50 millones de personas fallecidas a causa del sida. Alimentar el miedo a la diferencia, reforzar prejuicios de identidad causa exclusión y muerte. Y cuando alguien muere, siempre es el hijo de alguien.



Mi hijo me llama, está mejor. Saldré a almorzar con Alba Reyes. Por cumpleaños, celebramos la vida desde nuestras diferencias. Me quiere aunque soy sagitario, y yo la quiero montones ¡aunque sea hétero!

ELIZABETH CASTILLO

