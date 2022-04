Por sus obras los conoceréis

Estamos en Semana Santa, última semana de la Cuaresma, que empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Básicamente existe para que quienes somos católicos reflexionemos acerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. En los relatos, nos enteramos de la lucha que dio por los más pobres y excluidos. Y recordamos que Jesús hizo un claro compromiso por las mujeres, por reivindicar su lugar en una sociedad machista.

Traemos al presente a quien traicionó, a quienes estuvieron en el juicio, a quienes se negaron a declarar a favor, a quienes torturaron al detenido, a quienes se burlaron del dolor ajeno. Visto como un proceso legal típico, es elocuente el montaje en contra de Jesús: acusado falsamente; torturado mientras estaba detenido; arrastrado sangrante y atormentado (porque un funcionario público no tuvo el coraje para oponerse al estado de opinión) y condenado, aunque era inocente.



Mucha gente presenció los hechos; disfrutó la detención, el escándalo. Solo unas pocas personas se tomaron el tiempo de ayudar: una madre que acompaña, una mujer que le limpia el rostro, un hombre joven que le ayuda a cargar la cruz, un soldado que le da agua. Más allá de la interpretación religiosa, aun para quienes no son creyentes, todo el relato debería recordar la importancia de involucrarse cuando se presencia una injusticia.



La joven valiente que defendió al muchacho gay en TransMilenio cuando era insultado, sin ninguna razón, por un machito agresivo y cobarde que huyó al ser confrontado. Las mujeres que defendieron a una pareja homosexual del ataque a golpes, realizado por un par de neonazis ignorantes –hasta de la historia que dicen representar–; el vigilante que les dio abrigo en la portería; los vecinos que salieron a defenderlos, cuando los atacantes insistieron en perseguirlos dentro del edificio. Toda esa gente que se involucra es la que vive el mensaje de Jesús. Incluso si no son creyentes.



“Obras son amores y no buenas razones”, como decían las abuelas. “Por sus obras los conoceréis”, como dijo Jesús. De nada sirven las declaraciones, ni siquiera las declaraciones de fe, si no están acompañadas de hechos reales, de verdaderas acciones que muestren el involucramiento para evitar que suceda un hecho injusto o violento en presencia de uno o que vuelva a suceder en el futuro.



No puedo dejar de pensar en quienes se autodenominan “pro-vida”. Ocupan su tiempo y energía, según ellos, en “defender a los niños” y por eso se oponen a que las mujeres decidan sobre sus cuerpos; pero callan cuando el Ejército mata a una mujer embarazada en un operativo. Sus razones dicen una cosa y sus hechos muestran otra. Sepulcros blanqueados, los llamaría Jesús.



Involucrarse en impedir un hecho violento no es actuar con violencia. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego, dijo Gandhi; tenía razón. Hace años, en India, hicieron una campaña muy útil, dirigida a hombres. Se llama ‘Toca el timbre’. Involucrarse, algunas veces, es tan simple como ir al apartamento de al lado, donde una mujer está siendo violentada, tocar la puerta y pedir un poco de azúcar. Un pretexto para forzar al violento a pensar en otra cosa. Y para dejarle saber que sabemos lo que está haciendo. Sin hacer nada más. Funciona, sobre todo, si lo realiza un hombre.



Y a propósito de involucrarse, sigo pendiente de la respuesta del alcalde William Dau, de Cartagena, acerca de mi propuesta frente a la violencia institucional ocurrida en el Festival de Cine, por parte de la Policía y un Mayor con masculinidad frágil, como titulé mi columna pasada. Es hora de trabajar en masculinidades con la Policía, sería un buen programa piloto, en la ciudad turística por excelencia de este país. Obras son amores, alcalde William Dau; le reitero la propuesta, ¿se le mide?



ELIZABETH CASTILLO VARGAS

En Twitter: @ecastillova



(Lea todas las columnas de Elizabeth Castillo en EL TIEMPO aquí).