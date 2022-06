Nada que curar

Se llamaba Yesica, Lorenzo, Kevin, Sergio o Cristian Camilo. Les fallamos a todos. Eran niños y niñas, enfrentaron tanta violencia, tanta presión social, tanto silencio y ostracismo que prefirieron matarse. Pusieron fin a esas vidas potentes, llenas de posibilidades, maravillosas, porque se sintieron extraños. Los hicieron sentir extraños, distintos, pecadores, sucios.



Simplemente, porque les gustaba otro niño o niña de su misma edad. En resumen, por tener ese primer amor, que para los heterosexuales es una experiencia tan significativa, y que para la gente LGBT puede convertirse en una pesadilla miserable, simplemente por ser homosexuales o bisexuales o trans. Eran unos niños y les fallamos.



Probablemente tuvieron miedo y quisieron, con toda la fuerza de sus corazones, quitarse esa marca que les causaba tanta exclusión, silencio, rechazo. Tal vez hayan contado con el apoyo de sus padres o tal vez no. En todos los casos, vivieron experiencias de vida muy difíciles por cuenta de gente que los rodeaba, gente que siempre los quiso y que un día los trató distinto, empezó a mirarlos distinto. Solo porque dijeron que les gustaba una persona de su mismo sexo. Por ser homosexuales, bisexuales, trans. O por no querer identificarse en ninguna de las facetas del espectro multicolor del género.



A algunos, hasta intentaron curarlos. Como si estuvieran enfermos. Como si hacer terapias violentas fuera la forma de un dios castigador para sanar a sus hijos. Un sinsentido impulsado por el miedo. A veces, amparado en la voz de algún pastor que recomendó esa terapia para un niño o niña. Porque llaman terapia a lo que no es más que un exorcismo. Violencia, agresión, insultos, privaciones, que causan desespero, llanto, angustia y un daño permanente en la autoestima.

¿Qué padre o madre responsable somete a su hijo a una terapia violenta, que vulnera su identidad y afecta su autoestima? ¿Quién quiere que sus hijos sufran? ¿Quién no está dispuesto a donar un riñón o el hígado si es que su hijo lo requiere? ¿Y entonces, por qué cuando ese hijo es homosexual o bisexual o trans, todo se olvida y el mandato del amor, se convierte en exclusión?



No se puede curar lo que no es una enfermedad. Suena a obviedad, pero no. Hay gente que insiste en desconocer esta verdad. Abren o financian o trabajan en sitios en los que, de forma descarada, insultan y agreden a jóvenes que han sido internados allí por sus familias, muchas veces en el nombre de algún dios.



Acaba de ser descubierta una red tenebrosa. Se hacían pasar por clínica de rehabilitación, allí torturaban a los pacientes, que más que eso eran secuestrados a merced de unos captores miserables que no dudaron en maltratarlos, una y otra vez. Porque eran homosexuales. Pasó hace dos semanas en Bogotá. Me temo que está pasando en toda Colombia. Y es un delito.



Por eso es urgente y necesaria la iniciativa impulsada por el representante a la Cámara Mauricio Toro, #NadaQueCurar, porque las personas LGBTI no estamos enfermas. Y porque las terapias que pretenden cambiar la orientación sexual de una persona equivalen a tortura.



Y no lo digo yo, lo han reiterado la Asociación Americana de Psicología, la Organización Mundial de la Salud y un montón de declaraciones sobre derechos humanos por todo el planeta. Así que papás, mamás, familiares de jóvenes sometidos a esta tortura, personas que ofrecen sus servicios en esos antros no pueden decir que no sabían.



Y cada vez que algún charlatán miserable se atreva a ofrecer curar la homosexualidad, que lo sepa todo el mundo: en primer lugar, miente; en segundo, estafa y, además, tortura. Es un criminal. Yesica, Lorenzo, Kevin, Sergio o Cristian Camilo no estaban enfermos de nada. Los que realmente revelaron un alma enferma son los que por respuesta les dieron: homofobia.

ELIZABETH CASTILLO@ecastillova

