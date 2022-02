Nunca olvidaré el día que nos anunciaron que todos los grupos de once en el colegio, el Inem Baldomero Sanín Cano de Manizales, en 1988, tendríamos una reunión conjunta, distintos grupos, en el auditorio. Cuando llegamos, con pereza de algún regaño y retahíla tipo “pórtense bien”, descubrimos que las y los profesores de Sociales habían preparado una actividad de análisis sobre las canciones de rock en español, que estaban en furor en ese momento. La última que pusieron, porque además las dejaron oír completas y con buen volumen (así que terminamos coreando a grito herido), fue Mi agüita amarilla.



Recuerdo a Mario Suárez, director del Departamento, diciendo que ellos estaban sorprendidos de que una canción que se refería al, hasta ese momento, casi secreto e impronunciable hecho de orinar fuera coreada en todas partes, gracias a la forma de poner el tema: un conjuro hecho canción, para adolescentes que se sentían super-rebeldes de nombrar lo innombrable. Y es que orinamos porque el cuerpo humano depura sustancias y elimina algunas en la orina. Orinamos porque somos humanos.



Sin embargo, a pesar de que es un acto tan humano como respirar, también en este tema es necesario mirar con enfoque de género. Todo lo que rodea al hecho de orinar está revestido de silencio y misterio. Para las mujeres, claro. Porque no ocurre lo mismo con los hombres. Prácticamente no se discute que un niño orine en la calle. Si una persona va con su niño por la calle y él quiere orinar, paran a orinar en cualquier esquina. Si va con su niña, la historia es distinta. Ella debe esperar, hasta la casa o hasta que haya un sitio donde pueda hacerlo. “Esperar” es el mensaje para ella. “Usted no se aguante nada” es el mensaje para él. Y así nos va.



Las cifras indican que cuatro de cada diez mujeres tendrán –al menos una vez en su vida– un caso de infección del tracto urinario. Lo mismo le pasará a uno de cada diez hombres. Y las cifras siguen siendo un iceberg, porque muchos casos se manejan en casa, nunca llegan al servicio médico, así que es necesario suponer un subregistro aún más alto.

Acordemos que no está bien, para nadie, orinar en espacios públicos, porque crea desorden y porque puede agredir la susceptibilidad de algunas personas. Pero acordemos también que existen estereotipos claros alrededor del género, que afectan en mayor medida a las mujeres, también en algo tan simple y humano como orinar.



Por eso escandaliza saber que hay profesores que deciden disciplinar a sus estudiantes de esa manera, controlándoles si van o no al baño. Y aterra enterarse de que lo hacen grandes almacenes de cadena con sus empleadas y empleados. Como si ir al baño fuera un pecado, un atentado contra la producción o el conocimiento. Como si no fuera algo tan necesario. No sé si se dan cuenta, pero quienes actúan de esa manera utilizan una técnica de tortura.



Y me ha dado por hablar de este tema, ya que desde hace un año me he vuelto muy dolorosamente consciente de las estadísticas, porque hago parte de ellas. Un tumor benigno, en el abdomen, ha causado serias complicaciones en mi sistema urinario. Así que he aprendido a partir de experiencias dolorosas o bochornosas (¿quién quiere ir explicando por el mundo que necesita volver a entrar al baño ya, aunque acabe de salir?); que orinar es un derecho y que nadie debería arrogarse el derecho a controlar una conducta tan básica, en nadie. En nombre de nada. Ni en la escuela ni en el trabajo.



El género atraviesa muchas de las situaciones de cada día, los roles y estereotipos hacen muy grave la situación para las mujeres y los hombres, y aprender a ver con esas gafas moradas que propone el feminismo ayuda a entender cosas tan simples como esta: Todas, todos y todes necesitamos eliminar la agüita amarilla. No interrumpan a quien necesita hacerlo.

