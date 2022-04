Masculinidad frágil

“Mi nombre es Elizabeth Castillo, estoy siendo detenida de manera arbitraria por la Policía de Cartagena” grité. Apenas llegábamos a la Fiscalía. Amenazaron con detenerme. Acepté, con tal de acompañar a una joven que no conocía. Acusada de haber dado una cachetada. Estuve de acuerdo en que era una conducta reprochable y lo manifesté.



Sin embargo, junto con otro centenar de personas, busqué garantizar la integridad de la joven. Es lamentable el nivel de desconfianza que genera la Policía. Cuando pude verla, no me quedó duda de que presenciaba un exceso: ella mide treinta centímetros menos que él. Ni saltando lo alcanzaría para golpearlo.



Todo sucedió en el hotel Selina. Los huéspedes, asistentes al Festival de Cine de Cartagena (Ficci), teníamos una fiesta en la terraza. Cerca de las dos de la mañana nos pidieron salir, la Policía alegó que la fiesta era ilegal. Al salir a la calle, la gente encontró un operativo policial. Pidieron no ser grabados, una joven levantó los brazos.

“¡Irrespeto!”, dijo el oficial. La subieron a la patrulla. Y la gente se plantó alrededor del carro, para que no se la llevaran.



Tres personas propusimos ir con ella, hasta la estación y ayudar con lo que fuera pertinente, para que todo se resolviera. Así la protegíamos y, además, evitábamos que escalara la violencia. Para ese momento, el oficial pedía por radio que enviaran el Esmad. Una petición innecesaria y desproporcionada, que solo azuzaba la tensión creciente.

El forcejeo ocurrió en la URI. Nunca en mi vida me había visto en medio de semejante violencia. Se dio por parte de policías en servicio activo, bajo las órdenes de un oficial que no hizo honor a la autoridad que representa. Y fue muy intimidante.



Resultados: para la joven, dieciséis horas detenida injustamente. Y la violación de su derecho a la defensa, porque me impidieron acompañarla. Para mí, varios días con dolor de cuerpo y en los brazos. Y la sensación de haber sido violentada. Saberme víctima, lo que no es fácil para una mujer que trabaja todos los días en este tema. Aprender a lidiar con ello.



La masculinidad frágil es una masculinidad que se avergüenza fácil, que se siente retada por conductas simples, como que una mujer le bloquee el paso, por ejemplo. Y que reacciona con violencia, porque no sabe dar trámite a la frustración o a las emociones. Se agrava si quien tiene esa masculinidad ejerce autoridad. Porque sucede lo que pasó: el mayor, la persona con más autoridad en el lugar, terminó perdiendo el respeto de todas las personas que se encontraban allí, por no saber manejar la autoridad.



Pueden recorrerse varias vías para reclamar la violencia institucional de la que fuimos víctimas; no fuimos solo ella y yo, mucha gente terminó golpeada y cada quien resolverá su ruta. Pero soy experta en género y creo que hay una posibilidad por explorar, que es más estructural.



Cartagena es una ciudad eminentemente turística y todos los años hay Ficci. Es un evento enorme, que pudo terminar muy mal en 2022. Así que les propongo a las autoridades de la ciudad –Alcaldía, Policía, al mismo Ficci (y sus aliados institucionales y patrocinadores)– financiar y desarrollar en conjunto un plan de capacitación para la fuerza de Policía, que fortalezca habilidades en manejo de crisis, negociación, comunicación asertiva y masculinidades. Sin duda, eso reducirá el riesgo de que una situación como la relatada, se agrave por causa de la intransigencia de alguien.



Autoridad no es violencia ni abuso de poder, concluimos en el video que grabé con Carol Ann Figueroa, en su canal (La Píldora). Se los recomiendo, es una completa, entretenida y conciliadora clase de género. ¿Qué dice, alcalde William Dau? ¿Se le mide a liderar la propuesta y contar en el Ficci 2023 los avances con ese proceso? Mire que, a la larga, la ganadora será Cartagena.

