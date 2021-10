La digna rabia

La rabia es una reacción emocional sana que nos ayuda a defendernos ante una agresión o ante una injusticia. Los seres humanos la utilizamos para detener una situación violenta, expresando el malestar causado y estableciendo los límites que estamos dispuestos a tolerar. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la rabia no es violenta. La violencia es otra cosa, es una consecuencia de la rabia y de que quien la ejerce no sabe tramitar ese enojo.(Lea además: Parirás con dolor)

“El fin justifica los medios”, dijo Maquiavelo, y hay que ver la cantidad de muerte que ha causado esa premisa. En la convicción de que el fin justifica cualquier medio, crecieron los índices de violencia y sangre en Colombia y el mundo. Por esa rabia mal tramitada y esa convicción de que un fin puede ser defendido hasta con violencia, surgió la guerrilla. Esa misma rabia mal tramitada hizo surgir el paramilitarismo. Muy masculina la cosa, en todo caso.



Masculina, porque a las mujeres nos enseñaron a contener las emociones y una de esas emociones que debimos aprender a contener es la rabia. ‘Cálmese’ es una palabra frecuente con la que nos recuerdan que no podemos exaltarnos o expresar la rabia, salvo que lo hagamos modositas, en tono bajito y sin causar mucha incomodidad.



Cada 28 de septiembre, desde 1990, se realiza el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y las movilizaciones de la marea verde crecen incontenibles. De hecho, la movilización de este año en Bogotá es probablemente la más grande que se haya hecho, hasta ahora, para apoyar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo que no desean y que debe ser realizado con los mejores estándares médicos para garantizar su integridad.

En las movilizaciones hay rabia, claro que sí. Una rabia que expresa la inconformidad ante el hecho indiscutible de que miles de muertes evitables de mujeres ocurren simplemente por prejuicio de prestadores de servicios de salud o por la decisión de hombres, que se niegan a legislar al respecto o que legislan para impedir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos.



Rabia de que las decisiones de las mujeres sean consideradas menos completas o éticas y siempre estén sujetas a la aprobación de una autoridad, usualmente hombre (padre, médico, juez), que define si esa rabia es o no legítima y si da lugar –a ella– a tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Claro que eso nos da mucha rabia. Pero la tramitamos. Es por eso que estamos buscando igualdad y no venganza.



Rabia por las barreras que impiden el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en tres circunstancias: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando hay una malformación congénita que hace incompatible la vida extrauterina y cuando el embarazo sucede por una violación.



Esta rabia de las mujeres es una rabia digna, una rabia que merece ser escuchada. Ha sido acallada demasiado tiempo. La pregunta para nosotras y nuestra movilización es: ¿cómo vamos a tramitar esa rabia? Ya sabemos que la salida masculina de responder golpe con golpe no funciona. Las causas justas se defienden de formas justas, enseñó Gandhi. Y la nuestra es una causa justa.



Como me dio rabia, la tramito y les digo a las bravas, hermosas y maravillosas mujeres que defienden el aborto con convicción: defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, porque sabemos perfectamente que el aborto no es una solución deseable en el plan de vida de ninguna mujer, por eso no somos ‘aborteras’.



Por eso tenemos claro que se requiere educación sexual desde la primera infancia y en todas las etapas vitales; acceso a métodos anticonceptivos y la claridad de que sea un tatuaje, una palmada, un embarazo o una caricia, nadie está obligado a permitir que sucedan sobre su cuerpo cosas que no desea que pasen. Nadie. Y si suceden, nos debería dar rabia a todos.

