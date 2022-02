El pacto de silencio

En todas las familias, bueno en casi todas, hay un tío que se emborracha en las fiestas y tiene problemas serios para manejar el alcohol. Se emborracha y, a veces, la embarra, grita, patea, insulta y se acaba la fiesta. No importa cuántas veces la embarre, cada Navidad o Año Nuevo, es convocado de nuevo y el ciclo se repite.



Pero nadie habla del tema. Lo evaden. Algunos prefieren cancelar la participación en el evento familiar antes que encontrase con el tío (o el familiar que sea), pero no lo enfrentan. Casi nadie se le para en frente y le dice, no a los gritos, sino conversando: ‘Qué jarta su conducta’. ‘Qué ambiente tan maluco el que surge cuando usted está por ahí’.



A juzgar por las denuncias y reacciones suscitadas por la cancelación de un festival de rock en Medellín, uno puede confiar en que los tiempos van cambiando y en que el patriarcado se va cayendo. Con acciones multitudinarias o individuales. A punta de actos éticos como que las bandas invitadas al festival cancelaran su participación porque saben que no deben estar en un festival donde se minimiza o se oculta la violencia contra las mujeres.



El caso fue así: uno de sus organizadores le suministró una pastilla abortiva a la mujer que había embarazado previamente. Ella le había informado de forma clara y definida que quería llevar a término ese embarazo. Independientemente de que él quisiera o no. Y le informó que no le pedía nada a cambio, nada. Sin embargo, él insistía y la citó de nuevo, ella accedió a que se encontraran.

En ese encuentro, él le dio la sustancia disuelta en un jugo. A escondidas. Ella sintió que se agravaba un sangrado leve que había tenido y en cuestión de horas tuvo un aborto. Llamó a reclamarle; guardó la botella con el jugo, le había sentido un sabor extraño; lo denunció y se comprobó que él le había suministrado una sustancia abortiva. A pesar de todo esto, lo declararán absuelto en unas semanas. Porque ni la Fiscalía ni el juez encuentran razones para sancionarlo, porque como “ella tenía un sangrado”.



No les pareció grave que se agrediera la voluntad de una mujer adulta y autónoma. No les pareció grave que le hayan provocado un aborto, al darle una sustancia que solo tiene ese fin específico. No les importó que su proyecto de vida fuera otro. No les importó que ella hubiera asumido riesgos al consumir un medicamento que no le fue informado previamente y cuyas consecuencias contradecían completamente su voluntad ya expresada. Nada.



En conclusión, la persona que le suministró a una mujer una sustancia abortiva con el fin de obligarla a terminar un embarazo que ella deseaba quedará libre. De hecho, ya celebra en redes sociales. Algunos de sus amigos celebran con él. De tal nivel de cinismo es la celebración que las bandas que habían confirmado asistencia al festival cancelaron. Y el cinismo es alto, porque lo único que efectivamente se probó en la investigación es que a la víctima le dieron una sustancia abortiva con el fin de hacerla interrumpir su embarazo. Y ni así habrá otra condena que la social.



Si ella hubiera querido abortar, habría buscado las pastillas y, por alguna razón hubiera llegado al sistema de salud con un sangrado, la habrían podido denunciar y podrían iniciarle un proceso judicial. Pero no lo hizo ella. La persona que le suministró la sustancia es un hombre. Y quedará libre. Eso se llama machismo estructural.



Empieza en silenciar los atropellos del tío borracho y continúa en mirar para otro lado cuando un amigo, un colega, un familiar le suministra una sustancia a una mujer, contra su voluntad, para causarle una condición médica que tendrá implicaciones en el resto de su vida. El pacto de silencio del patriarcado tiene que acabarse. Usted, señor que lee esta columna, ¿qué está dispuesto a hacer para acabarlo?

ELIZABETH CASTILLO

