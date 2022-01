El otoño del patriarcado

No ha terminado el mes de enero y ya hay una larga lista de eventos que muestran muy claro cómo opera el patriarcado y cómo el machismo alimenta una estructura permanente de exclusión y violencia. Y de silencio, que se convierte en una herramienta frecuente en el interior de las familias para callar lo evidente. Los ‘cachos’, la infidelidad del abuelo a la abuela o el abuso del tío a la sobrina.



El otoño del patriarca habla de la soledad en el poder, de un dictador agobiado por sus inseguridades, violento en sus respuestas, que muere de viejo con más de cien años y que en sus recuerdos no reserva espacios para otro amor que el que sintió por su madre, una mujer abnegada y humilde, obvio; y por una novicia jovencita, a la que no le quedó más opción que ser la esposa del dictador, aunque le llevaba cincuenta años de diferencia.



Al autor de El otoño del patriarca le aparece una hija. Nos aparece, más bien, porque, según parece, ella y él tuvieron una historia; si fue de padre e hija, no tenemos idea. Solo sabemos que en la biografía oficial del autor más reconocido e importante del país ya no se dirá que tuvo dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, sino que se dirá que tuvo tres, dos varones y una hija, Indira, de la que se supo solo años después de la muerte del patriarca.



El patriarcado es un sistema de dominio, imbricado en las estructuras sociales, completamente incrustado en nuestro inconsciente colectivo, que subordina lo femenino. Se transmite con frases simples, aparentemente inocentes, como ‘camine como un hombre’ o ‘no sea nena’, que claramente implican que lo femenino es de menor valor.

Y se extiende de otras formas, como la crianza de los hijos o, mejor, la ausencia paterna en la crianza de los hijos, y por lo tanto, la responsabilidad materna. El reproche a las emociones, cuando las expresan los hombres, y la sexualidad, comprendida como el derecho de los hombres a ejercerla con quien quieran, y de las mujeres a no ejercerla sino con su marido, si es que tienen. En cualquier caso, todo se construye alrededor de la familia patriarcal, donde al patriarca, como al dictador, nadie lo cuestiona o lo confronta.



Por fortuna, ese panorama ha ido cambiando y seguirá cambiando, porque cada vez es más claro para mucha gente, llámense o no feministas, que hay situaciones inaceptables que revelan el sesgo patriarcal desde el inicio y deben ser reprochadas. Tener una hija fuera del matrimonio no tiene ningún misterio. El problema está en esconderla, negarla, convertirla en un secreto y fingir que no existe. El reproche está en no cuidarla, acompañarla, alimentarla y darle un nivel de vida igual al de los otros hijos, herencia incluida. Eso, no importa cómo quieran endulzarlo en nombre del aporte de Gabo a la cultura, es machismo.



El otoño del patriarcado está sucediendo, hay quienes se aferran a la comprensión de la humanidad como dos grupos, en donde la mitad –las mujeres– debe cuidar, alimentar, enfrentar todo, incluso la soledad en la crianza de un hijo concebido entre dos. Y la otra mitad –los hombres– puede ir por ahí haciendo cosas como tener hijos y abandonarlos, sin que nadie les reproche.



Pero cada vez más gente ve la brecha de género y se involucra en ayudar a cerrarla. La Justicia, así con mayúscula, debe tener enfoque de género. Los operadores de justicia deben entender que el enfoque de género no es un embeleco inútil, sino que ayuda a generar justicia.



El Consejo de la Judicatura debería estar más atento, porque los casos de jueces que no respetan a víctimas de violencias de género abundan. La Fiscalía también debería aplicar criterios más estrictos, porque los sesgos de género afectan toda la investigación. Ya es hora de involucrarse en eliminar el machismo estructural y ayudar a terminar esta dictadura del patriarcado.

