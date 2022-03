Imagine un conflicto entre el grupo A y el grupo B, en el que la diferencia en la cantidad de recursos asignados, entre uno y otro contrincante equivale a 38 veces más para uno de ellos. Que A recibiera, por ejemplo, 38 veces más armas o dinero que B. Imagine que el conflicto es por un territorio, una zona en la que ha habitado siempre B. Allá, más o menos, ha hecho lo que ha querido, cuando gente como A no está importunando.



Quiero pensar que a la mayoría de personas esto le parecería injusto, desequilibrado e invasivo, sobre todo si el territorio se interpreta como un pedazo de tierra. Pero, curiosamente, no sucede lo mismo cuando ese territorio se interpreta a partir del cuerpo de cada quien, especialmente si ese cuerpo es el de una mujer. Porque el cuerpo es el verdadero territorio de cada quien.



En su investigación de maestría, Patricia Calle (Cider Uniandes, 2020), sobre recursos de cooperación internacional invertidos en derechos y salud sexual y reproductiva en Colombia, evidencia un desequilibrio de 38 veces. Es decir, los grupos antiderechos reciben, por vía de donaciones de sus iglesias u organizaciones internacionales (que, dicho sea de paso, ni en temporada de campaña política declaran impuestos), 38 veces más recursos que los grupos que trabajan a diario por garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Nosotras no invertiríamos ni un minuto de nuestro tiempo en impedir sus derechos. Pero estos grupos dedican ingentes recursos en comunicaciones y campañas llenas de mentiras, que circulan en medios de comunicación y redes sociales, para oponerse al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.



Lo que llaman con tanto cinismo “el negocio del aborto” (incluso voces famosas, que no se hacen responsables, por lo menos, de no publicar mentiras) no es más que la intención de invadir el cuerpo de las mujeres y su capacidad de decidir. Para la muestra, el silencio elocuente de esas mismas voces cuando, hace poco, un hombre le dio a una mujer una sustancia abortiva. Sin el consentimiento de ella.



Las mujeres sabemos lo que significa no poder decidir sobre nuestro cuerpo, así nos educaron. A todas. Y nuestra causa justa es para todas. No sobra recordar: incluso las que hoy están en contra podrán beneficiarse de este derecho. Y también sus hijas.

Sabemos que, frente a un embarazo no deseado, cada mujer tomará la decisión más responsable. Incluyendo llevarlo a término, si es lo que desea. Y las que aborten no lo harán por una decisión tomada a la ligera. Nuestras decisiones también son éticas, ¡respeten!



Cada vez más mujeres son conscientes de las violencias, incluso mujeres con vidas de privilegio; para ejemplo, la valiente tarea de las egresadas del Marymount que no callan ante la violencia sexual perpetrada por un docente y el silencio sistemático de las autoridades del colegio. Mientras la sexualidad sea un tabú en el sistema educativo, nadie sabrá cuántos abusos hay, ni cuántas de esas relaciones pueden causar un embarazo no deseado. ¿Usted ya preguntó en el colegio de sus hijas cómo manejan las denuncias de acoso sexual?



Imponer la maternidad como un castigo es absurdo. ¿Alguien, en su sano juicio, estaría de acuerdo en vincular a su hija con un tipo infame que abusó de ella? Asumiré que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué oponerse a que una mujer interrumpa una gestación que no desea? ¿Qué creen que somos, incubadoras?



El cuerpo de cada quien es un territorio sagrado. Nadie quiere que pasen en su cuerpo, o sobre su cuerpo, cosas o personas que no hayan sido previamente autorizadas de manera expresa. Que no lo confunda la narrativa de los autodenominados “provida”. Los del negocio del aborto son otros. Y algunos, para ser creyentes, son muy mentirosos.

