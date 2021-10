El lazo rosado

Todo empezó con un examen que mostraba una masa irregular en el seno derecho. Luego vinieron los exámenes, por fortuna se hicieron rápido. La diferencia entre pagar cobertura extra en salud o estar en el plan básico. Si hubiera sido por el sistema normal, habrían tardado meses en hacer todos los diagnósticos. Y el cáncer habría avanzado sin remedio. Por desgracia, es la historia de muchas mujeres en Colombia.



(También le puede interesar: Por una sonrisa (demasiado alegre))

Solo en el año 2020, 4.411 mujeres, de todas las edades, murieron por cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud declaró el mes de octubre como el mes para sensibilizar acerca de esta enfermedad, la causa se representa con un lazo rosado.



El cáncer de mama es prevenible, puede detectarse de manera temprana a través de un procedimiento relativamente simple: tocarse los senos. El autoexamen de seno se puede hacer en casa, se puede hacer en pareja, se puede convertir en un juego erótico y puede salvar la vida.



Pero somos parte de una cultura machista que ha restringido hasta la saciedad la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo; que las ha culpado a ellas y a su sensualidad por miles de pecados y crímenes que, en verdad, ha cometido el patriarcado. Porque el que se comió la manzana fue Adán, y fue su decisión pegar el mordisco, pero la culpa recayó en Eva y desde ella en todas las mujeres, por sensuales, por tener senos, por tentadoras, por ser ellas.



Por eso, por ese mensaje permanente que pretende evitar la sensualidad, culpar a las mujeres por ser bellas, impedir el placer, imponer un modelo único de ser mujer y un solo cuerpo deseable, es que a muchas mujeres, a miles, les resulta incómodo mirarse en un espejo, mirar sus senos e identificar los cambios. No se tocan, porque aprendieron que ‘eso no se hace’. No se miran desnudas, de frente en un espejo, porque no se sienten bellas. Y entonces no realizan el examen mensual que puede salvar sus vidas.

El lazo también habla de esperanza y del poder del amor, de las redes de afectos y de la incansable tarea de quienes trabajan por informar, educar, prevenir y sanar. FACEBOOK

TWITTER

A veces ni siquiera tienen información clara sobre sus cuerpos, sobre lo que sucede en el cuerpo en cada momento del ciclo menstrual, por ejemplo; sobre la forma y textura de los senos o sobre lo que es normal que ocurra y lo que no, en la vagina. Y los hombres no es que estén muy enterados tampoco, la falta de educación sexual en este país se siente en todas las edades, en todos los estratos y en ambos sexos.



Por cierto, también a los hombres les corresponde monitorear sus glándulas mamarias; sí, señores, ustedes también tienen y por cada cien mujeres con cáncer de seno hay un hombre con cáncer mamario. Y recuerden, el monitoreo debería ser mutuo, más allá de cualquier orientación sexual.



El lazo rosado une. Une a las parejas, hombres o mujeres, que acompañan a las mujeres en el tratamiento. Me identifiqué en la mirada angustiada de los hombres que esperaban afuera del quirófano, cuando estuve acompañando a una dama amada en su mastectomía. Identifiqué el mismo miedo en ellos y en mí. Como en tantos temas, en el amor y el vínculo no importa si somos heterosexuales o no.



El lazo rosado representa la esperanza ante el miedo y se vale hablar del miedo, porque está ahí desde el primer momento y se mantiene, a pesar de los tratamientos. Miedo a lo que sucederá, a si habrá complicaciones; a los efectos de las terapias; a no sentirse atractiva luego de los procedimientos, sin pelo o sin senos, en una cultura que les otorga semejante lugar de representación sobre ser mujer a esas dos características atribuidas a lo femenino.



Pero el lazo también habla de esperanza y del poder del amor, de las redes de afectos y de la incansable tarea de quienes trabajan por informar, educar, prevenir y sanar a las mujeres y los hombres que padecen este cáncer. Cada quien lidia como puede con el diagnóstico; a todas las que lo afrontan, les envío un abrazo. Recuerden que no están solas, nos une un lazo rosado.

ELIZABETH CASTILLO@ecastillova

(Lea todas las columnas de Elizabeth Castillo en EL TIEMPO, aquí)