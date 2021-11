El hombre más hombre cuida su sexualidad. Sabe que sus decisiones reproductivas tienen implicaciones importantes para las parejas con las que se relaciona. Sabe que produce millones de espermatozoides en cada eyaculación, sabe que puede eyacular varias veces, incluso en un mismo día, y sabe que solo se requiere un espermatozoide para fecundar un óvulo.



También sabe que si ese óvulo fecundado se logra instalar apropiadamente en la pared del útero y no se desprende para ser eliminado con el sangrado menstrual –como pasa con frecuencia–, puede causar un embarazo. Y sabe que el embarazo tiene consecuencias que van más mucho más allá de disponer de una suma mensual de sus ingresos para sostener los gastos de vivienda, educación, alimentación, salud y recreación del producto de ese embarazo.



El hombre más hombre es responsable emocionalmente de las relaciones en las que se involucra. Sabe que su papel como papá no se agota en dinero y sabe que sus hijos cuentan con que dispondrá de tiempo para estar, realmente estar, con ellos y acompañarles emocionalmente. Por eso, porque sabe que un evento tan trascendental como un embarazo debería ser producto del plan de vida y no de un accidente, es que se hace responsable de sus espermatozoides. Porque sabe que producen hijos.

La vasectomía es un procedimiento de baja complejidad, se realiza con anestesia local, el corte en la piel ni siquiera se hace con bisturí, se usa una pinza especial y es de un centímetro, tan pequeño que no necesita puntos y se cierra solo. La recuperación toma tres días, la funcionalidad del aparato genital no se ve afectada. Mejor dicho, no se pierde el vigor ni se afecta su vida sexual o la capacidad de sentir placer. Como la vanidad no distingue sexos, también es bueno aclarar que no produce sobrepeso. Por último, está incluida en el POS y solo se requiere ser mayor de 18 años.



La doctora Diana Torres es uróloga. Una fuente generosa de conocimiento a la que acudo con frecuencia cuando voy a hablar de estos temas. Trabaja hace veinte años en Profamilia, donde nos conocimos. Y también es, si no la primera, una de las primeras mujeres de su especialidad en Colombia, muy valiente. Le pregunté sobre las razones que expresaban los hombres para realizarse la vasectomía y me sorprendieron las respuestas.



Unos, porque no confían mucho en que haya futuro para nuestra especie y prefieren no hacerse responsables de otra vida. La falta de trabajo y de oportunidades es otra razón, o porque tener hijos no corresponde a su plan de vida, que tiene otras prioridades, como viajar o estudiar. Algunos temen que no serían buenos padres y otros prefieren adoptar, porque saben que hay muchos niños que esperan tener una familia.



Me conmovieron los que se hacen la vasectomía porque son conscientes de que el embarazo, el parto y el peso de la crianza recaen en mayor medida en sus parejas y desean participar de alguna manera. Entonces se hacen responsables de sus espermatozoides y no tienen más hijos.



También están los que, conscientes de las enfermedades graves de sus compañeras, que podrían complicarse con un embarazo, se operan. Y están los que han quedado viudos y saben que no deberían tener más hijos, aunque rehagan su vida afectiva. Y algunos más se operan como un acto de amor, porque se disponen a cuidar a sus parejas que padecen alguna enfermedad grave. Bellísimas razones. Bonitas masculinidades.



El tercer viernes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía. 'El hombre más hombre' fue una campaña de Profamilia para promover el uso del condón, hace casi dos décadas. Antes y ahora, el hombre más hombre es responsable de sus emociones y de sus acciones, sabe que 'paternar' no es solo pasar dinero y por eso cuida sus espermatozoides, porque sabe que puede producir embarazos. Y se hace responsable.

ELIZABETH CASTILLO

@ecastillova

