Es Navidad y en una semana será Año Nuevo. Vuelve a tener sentido esa vieja canción de Pastor López: "Y al llegar la medianoche / Cuando risa y llanto se confundan en la gente / Mándame un abrazo fuerte / Y pídeles a todos los presentes: ¡Vamos a brindar por el ausente / Que el año que viene esté presente", y la cantaremos pensando en ese ser amado que ya no está con nosotros y al que por estas fechas echamos tanto de menos.



Todos hemos perdido a gente muy amada; la tristeza cede, pero ahí sigue instalado el dolor cuando pensamos en su sonrisa, en sus chistes flojos, sus arrebatos de furia, sus carcajadas, su inteligencia o su encanto. Tampoco importa si ya pasaron veinte años, la nostalgia, ese echar de menos, sigue ahí.



Alba Reyes me dijo: "¡Cómo me habría gustado ver a mi Sergio enamorado!". No pudo porque lo mató la homofobia, pero me conmovió pensar en eso: Sergio enamorado, de la mano de un muchacho como él. Creo que sería muy parecido al relato de Un beso de Dick, la novela de Fernando Molano que deberían leer en todos los colegios del país.

Mucha gente llora la ausencia de gente amada, añora el abrazo de una mamá, un hijo o hija, un papá, una hermana divertida, un hermano distante o la amiga del corazón. Esos abrazos ya no podrán darse, porque el covid, otra enfermedad o la violencia lo impidieron. Pero aún hay chance de abrazar a los que están.



Que El ausente se refiera al que ya trascendió a otros planos (cada quien interprete eso como prefiera: el subsuelo o el universo), pero que la canción no se refiera al hijo gay, a la hija lesbiana, al hermano bisexual o a la prima trans. Es Navidad y no importa lo que cada quien interprete acerca de estos días, en el eje está: encontrarse con la gente amada. Entonces, revise si su familia está completa.

Revise la razón por

la cual no viene el primo, o su hija, a estas fiestas decembrinas, ¿es porque no lo aceptan por ser homosexual? Piense si eso

¿Por qué esperar a que alguien muera para empezar a reivindicar el nombre y la existencia de esa persona? ¿Por qué esperar para defenderle y para decir que tiene derecho a ser feliz quien vive con honestidad su identidad? ¿Por qué esperar a la muerte para conocer a la pareja de tu hijo? ¿Por qué no darle el espacio en vida, en Navidad, para conocerlo enamorado y para conocer a la persona de la que se enamoró?



La familia debería ser el primer soporte de esa decisión de un hijo o hija. Tener una pareja, iniciar un noviazgo es un momento emocionante, significa que alguien se enamoró de alguien, que inicia una nueva etapa, que está creciendo y, sobre todo, que está vivo. Y eso debería agradecerse, especialmente ahora que nos está faltando tanta gente y que nos hemos visto expuestos, como especie, a tanta fragilidad. Porque nos hemos encontrado con toda nuestra vulnerabilidad. Descubrimos que somos iguales en lo básico, respiramos y, más allá de cualquier identidad, eso nos hace iguales, por lo menos ante el covid.



Revise la razón por la cual no viene el primo, o su hija, a estas fiestas decembrinas, ¿es porque no lo aceptan por ser homosexual? Piense si eso se justifica. No abrazar a alguien en esta Navidad, dejar que esté ausente, ¿solo por eso? No está muerto, simplemente se enamoró, otra persona le corresponde y está siendo feliz a su lado, ¿por qué rechazarlo?



Que cada familia defina sus límites, pero valdría la pena aprovechar la pandemia para pensar si no es hora de ampliar algunos. Somos vulnerables y, por eso mismo, nos hacen falta tantos. Hay que aprovechar la vida de los que están y expresar lo que sentimos, en vida, que es cuando tiene sentido. ¡Invite a su primo gay y que venga con la pareja!



Aproveche la temporada para abrazar a su gente amada, familia, amigos, amantes, compañeros; abrace mucho, que acabamos de pasar por una dolorosa temporada en la que no pudimos ni tocarnos. Felices Fiestas. Disfrute, revise quiénes están y haga lo que pueda para que se reúna la familia completa.

