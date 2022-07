De la máscara al tambor

La foto es en blanco y negro. En ella se ve una escena fácilmente identificable: una fila de policías, cascos, escudos alrededor. Al fondo se ve la plaza de toros de Bogotá. Por la mitad de la vía van dos personas, conversan. Él lleva unos claveles en la mano, ella lleva un cartel. Muchos policías con casco, escudos y bolillos. Brillaba “el esplendor” del estatuto de seguridad, del gobierno de Turbay Ayala. Reunirse, gritar, salir a la calle era muy peligroso. Y ella camina serena, al lado de León Zuleta, el de los claveles, conversan de forma cercana. No sabemos cómo se llama.



(También le puede interesar: Ser mamá lesbiana y no morir en el intento)

El patriarcado pondera la memoria del soldado anónimo, un héroe sin nombre que murió en una de tantas guerras. Como nuestra revolución es distinta y está hecha de flores, de máscaras, de símbolos, de tambores, hoy quiero reconocer y honrar a esa lesbiana anónima, la que iba con el rostro pintado y un cartel en el que aún se lee: ‘Nosotras estamos aprendiendo a amarnos. Viva el amor sin pene’.



Ella nos abrió el camino a muchas, salió en el nombre de las que no se atrevieron. Y fue mucho más valiente en su época. Ya estaba siendo demasiado fuerte y escandalosa la manifestación en la calle; que hablara de sexualidad (¡en 1982!); pero además, participar en ella ¿siendo una mujer? Por eso entiendo su rostro cubierto. Por eso la máscara de pintura. Y la entiendo también, porque hace 22 años salí en Bogotá a marchar en mi primera marcha del orgullo y usé una máscara.



Diez años después tocaba tambor en la marcha, el bombo; en una batucada que se llamó ‘El toque lésbico’, que fue la primera batucada, en cualquier marcha, del tema que sea. La iniciamos mujeres lesbianas. Confiemos en que, cuando escriban la historia de las expresiones artísticas en las manifestaciones de la calle, alguien recuerde este dato. Fue la reunión de un grupo de mujeres bravas, cada una con su propia trayectoria en el activismo, algunas con conocimientos musicales y en otras “tenía más oído una rodilla”; pero a punta de convicción, repetición, paciencia y risas, logramos crear un grupo que, además, hacía música.

Visto de lejos, se entiende la mala prensa que nos ha hecho el patriarcado. No es menor el reto que le hacemos al machismo: somos las mujeres que aprendimos a vivir sin hombres. FACEBOOK

TWITTER

“Las lesbianas somos malas y podemos ser peores”, gritábamos hace veinte años.

Sabemos que juntas somos poderosas. Incluso cuando tuvimos serias distancias, ideológicas o políticas, logramos encontrarnos para avanzar, para construir juntanzas y para superar las lógicas del patriarcado, que nos afecta a todas. Que no le quepa duda a nadie: un pilar fundamental de la causa LGBTI en Colombia hemos sido nosotras: las lesbianas.



Todo es susceptible de resignificarse, me enseñó una dama amada, por cierto, la misma que me enseñó a nombrarme lesbiana. Esa palabra que ha sido usada como insulto. Visto de lejos, se entiende la mala prensa que nos ha hecho el patriarcado. No es menor el reto que le hacemos al machismo: somos las mujeres que aprendimos a vivir sin hombres. A diferencia de la mayoría de las mujeres en este planeta, los hombres no son un factor indispensable o deseable en la ecuación de nuestra existencia.



Esa lesbiana anónima, con el rostro cubierto; las que tocamos tambor; las que hacen política; las que aman lo que hacen y las que no; las que cada día se muestran al mundo y muestran nuestra existencia; las que aún temen y callan. A todas, mi reconocimiento. Gracias, y deseo que, ojalá, encuentren “el orgullo de ser lesbiana” al que nos invitaban las Mujeres al Borde.



Aprovecho para saludar a mi socia y amiga del corazón, Nancy Lee, con quien fundamos el Grupo de Mamás Lesbianas hace 19 años; estamos de fiesta, cumplimos esta semana. Confío en que ya nadie se sorprenda de saber que somos lesbianas y mamás, como los carteles que pegaron las integrantes del grupo Triángulo Negro en el barrio La Candelaria, en 1996; recuerden: “Las lesbianas también somos mujeres”.

ELIZABETH CASTILLO

(Lea todas las columnas de Elizabeth Castillo en EL TIEMPO, aquí)