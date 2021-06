Los hombres y el género

“Los hombres en la cocina huelen a rila de gallina”, “no llore, no sea nena”... podríamos hablar mucho de cómo los estereotipos de género, creencias generalizadas en la cultura que dictan cómo deben comportarse los hombres y cómo las mujeres, han determinado el acceso o el bloqueo a los derechos de las mujeres. Pero ya es hora de que empecemos a hablar de cómo también afectan a los hombres.

¿Y qué tienen que ver los hombres con el género? Es que hablar de género no es hablar solamente de mujeres o de gente LGBT. Para hablar de género hay que ponerse esas “gafas violeta” de las que hablan las feministas. Un filtro, que en la academia se llama “categoría de análisis”, para ver las brechas, para calificar una situación y determinar si la valoración sobre ella sería la misma, independientemente de que la realizara un hombre o una mujer.



Si la calificación, cuando me rebasa un vehículo, dependiendo del sexo del conductor es, en un caso: “¡qué tipo tan audaz!” y en el otro “¡vieja loca esa!”, entonces: hay una brecha de género. El estereotipo es obvio. Es decir, la misma conducta es calificada de manera distinta, dependiendo del sexo de quien la realiza.



Los estereotipos de género han restringido la sexualidad y han generado mucha desinformación. La sexualidad y el placer están siendo enseñados de forma nefasta por la pornografía. Y esos relatos suelen ser bastante aburridos: están centrados en el placer de los señores, suceden con un solo orgasmo, suponen además una hipersexualización de los hombres (¡siempre listos!) y dejan de lado el placer de las mujeres. Obvio, de erotismo, complicidad y ternura ni se habla.



Y es una pena siendo como somos, seres sexuados. Hay muchas especies de mamíferos en el planeta, la nuestra cuenta con el privilegio de fundar nuestra sexualidad en el deseo y no en una temporada de celo. Sin embargo, seguimos negando el placer como derecho y seguimos sin enlazar la sexualidad con el reconocimiento del disfrute que tiene la otra persona, o personas, con las que nos relacionamos.



Cuando me inventé el ‘Taller de sexo oral para hombres heterosexuales, dictado por una lesbiana’, para hablar de educación sexual para adultos, me encontré con hombres que han aprendido a comunicar sus dudas, experiencias, inseguridades y sus inquietudes sobre la sexualidad de las mujeres. Para decir la verdad: me ha sorprendido el interés genuino de los señores heterosexuales en buscar medios y estrategias para que sus compañeras sexuales tengan mejor disfrute de su sexualidad. Y creo que, en todo caso, hay hombres que se piensan distinto.



Así que en esta columna hablaré de género y de sus múltiples implicaciones en todas las áreas. Y decidí empezar por hablar de los hombres y las masculinidades y del placer y de la sexualidad, grandes damnificados en una cultura machista que reprocha cualquier expresión de la sexualidad que no tenga fines reproductivos.



¿Por qué? Porque estos también son temas del género y porque estoy convencida de que es necesario involucrar a los hombres. Ya es hora de que entiendan cómo les afectan los estereotipos de género y cómo deberían involucrarse para que los más malucos (los violentos) no sean los que los representen. Creo que es hora de que los hombres se planteen la pregunta: ¿qué tipo de ‘tipo’ quiero ser?



Por último, me adelanto y daré respuesta a una posible pregunta sobre esta columnista ¿Por qué una abogada, experta en DD. SS. y DD. RR., consultora, feminista, católica, escritora, investigadora, docente, activista lesbiana y comediante va a escribir sobre género en EL TIEMPO?



Contestaré como la gimnasta olímpica Simone Biles cuando le preguntaron por qué hacía un salto que ha sido tradicionalmente de hombres: “¡Porque puedo!”. Por acá nos leemos.



Elizabeth Castillo