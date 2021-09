Causa Justa

La Fiscalía las está procesando, a ella y a su mamá, por el delito de aborto, tiene 14 años. Es afortunada, porque su mamá la ha estado apoyando desde el principio. Fue con un primo, le doblaba la edad, ella quiso hacerlo porque él fue encantador. Desde el momento en que descubrió que su malestar no lo causaba el covid sino un embarazo, la vida se le volvió una pesadilla. “Prefiero matarme”, dijo.

Su mamá llamó a la comisaría de familia, por teléfono porque hay pandemia; le respondieron: “Si hubo consentimiento, no hay nada que hacer, la niña debe continuar con el embarazo”, luego colgaron.



Ella insistía en que no quería estar embarazada y en preferir morirse antes que tener un hijo. Ingresó a urgencias con una crisis nerviosa. El médico certificó que su salud física estaba comprometida por el hecho mismo del embarazo, su bienestar emocional afectado por tener que afrontar una decisión que determinaría la vida y su estabilidad mental, seriamente comprometida por la situación en general. El diagnóstico: “La paciente presenta ansiedad, estrés, frustración, depresión”. En cuando a su salud física, determinó: “Alto riesgo obstétrico dado por los antecedentes anotados”.



Así que finalmente pudo interrumpir el embarazo. Siempre tuvo claro que dio su consentimiento para tener una relación sexual, no para embarazarse y tener un hijo a los 14 años. Sin embargo, la comisaria de familia les gritó: “¡Asesinas!”, a ella y a su mamá. Las denunció en la Fiscalía, el caso sigue abierto.



Cualquier relación sexual con persona menor de catorce años, se considera no consentida. Eso dice el Código Penal colombiano. Así que, si un hecho de estos ocurre, la menor siempre será una víctima. Pareciera una ecuación simple en un país en el que se instrumentaliza a la niñez sin ninguna vergüenza y hay un montón de discursos hipócritas “por nuestros niños”. Pero, a pesar de verse tan obvio, no sucede así.

Es el único delito con sexo determinado en el Código Penal, mejor dicho: machismo estructural puro y duro. FACEBOOK

TWITTER

Los datos revelan una realidad escabrosa y constituyen apenas la punta del iceberg. En 2020 se reportaron 15.359 casos de abuso sexual a menores de edad. Eso significa 42 casos por día. Ocho de cada diez veces, la víctima es una mujer, mejor dicho: una niña. Esos abusos suceden en los hogares. Los principales victimarios son hombres heterosexuales, del entorno inmediato: padres, padrastros, abuelos, primos, hermanos, etc. La gran mayoría de estos casos nunca se reportan a las autoridades.



Causa Justa es una iniciativa liderada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que ha convocado a más de 100 organizaciones de mujeres y lucha por sacar el delito de aborto del Código Penal, con una demanda ante la Corte Constitucional.



Un delito que se aplica a criterio del funcionario de turno, que no tiene más propósito que sancionar a una mujer que está embarazada y desea terminar un embarazo. Es el único delito con sexo determinado en el Código Penal, mejor dicho: machismo estructural puro y duro. Para que se entienda, el proceso penal lo abrieron contra la niña y su madre, no contra el primo: adulto, mayor de edad. A él no lo han vinculado en nada.



Además, 3 de cada 10 mujeres procesadas por el delito de aborto simple están reconocidas en otros procesos como víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, son víctimas constantes de distintas formas de violencia. Algunas incluso son embarazadas a la fuerza por sus maridos, porque los maridos también violan.



Para que se dimensione la realidad del problema: hay más procesos y condenas por el delito de aborto simple que por el delito de aborto forzado, es decir, el que le causan a una mujer contra su voluntad, generalmente en entornos de violencia intrafamiliar.

Por eso no es un capricho, lo hemos dicho y lo repetimos: “No somos histéricas, somos históricas”.



Eliminar el delito de aborto simple del Código Penal es una Causa Justa.

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

@ecastillova

(Lea todas las columnas de Elizabeth Castillo Vargas en EL TIEMPO, aquí)