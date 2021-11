Voces de esperanza

Carlota Pérez. Su nombre cautivó mi atención al verlo entre los "50 principales pensadores del mundo para la era del covid-19", seleccionados por la revista inglesa Prospect, una de las dos latinoamericanas en el grupo, al lado de figuras quizás de mayor renombre mundial, como Thomas Piketty y Jürgen Habermas (agosto 2020).



Pronto pude escucharla en una conferencia en Zoom. Quedé fascinado, ante todo por su entusiasmo y su mensaje de esperanza en medio de la más catastrófica crisis de nuestros tiempos.



Su nombre ocupó ahora la portada de la misma revista Prospect, en su reciente edición, cuyo titular anuncia su visión sobre un futuro más promisorio: 'La economía de la esperanza'.



Carlota Pérez nació en Caracas en 1939. A los 82 años de edad, su energía es ejemplar para las nuevas (y viejas) generaciones –sus interacciones en los nuevos medios de comunicación no deben sorprender: ha dedicado su carrera a estudiar las revoluciones tecnológicas desde sus primeros pasos en la Universidad Central de Venezuela–. Desde hace años, sin embargo, vive en Inglaterra, donde es profesora honoraria del University College London y de la Universidad de Sussex.



"Una de las más originales pensadoras de nuestra época": así la presenta el editor de Prospect, Tom Clark, quien la entrevistó en el número reciente de la revista. Clark abre su ensayo con una reflexión sobre el pesimismo, muy natural entre los intelectuales. Ninguna de sus entrevistas anteriores con seis premios Nobel de economía dejó mensajes de optimismo –un desaliento que es quizás solo reflejo del espíritu dominante–.

Una rápida mirada a The World Ahead 2022, la ya tradicional publicación anual de predicciones de The Economist, alimenta el desánimo. No hay muchas razones para esperar un mundo mejor en la nota de su editor –aunque señala algunas posibilidades, se destacan los nubarrones en un porvenir poco promisorio–. '¿Está disolviéndose la sociedad?' fue el título del ensayo publicado ayer en The Guardian. Y esa es la impresión apocalíptica que da cualquier lectura de prensa, ya se trate de las sociedades nacionales o de la comunidad internacional.

Tras la crisis de la Gran Depresión, observa Clark, se destacó la voz alentadora de John Maynard Keynes. Y se pregunta: "¿A quién debemos escuchar hoy para una real economía de la esperanza?".



La respuesta de Clark es Carlota Pérez. Como historiadora económica, la visión de Pérez es de largo plazo, fundamentada en cinco grandes ciclos de revoluciones tecnológicas desde la industrial en el siglo XVIII. Cada una de estas revoluciones causó serias rupturas y desató grandes conmociones sociales, pero las sociedades respondieron con ajustes para salir adelante.



Estaríamos en la quinta revolución, la de la era digital, y la pandemia nos habría puesto frente al pico de sus rupturas. Pero sería también el momento para la creatividad, una "coyuntura crítica" para encontrar las respuestas que nos pudiesen conducir a una nueva "edad de oro" y prosperidad mundial, un período de crecimiento que debe ser, en palabras de Pérez, "inteligente, justo, verde y global".



"La solución está frente a nuestros ojos, pero un nuevo consenso es necesario", ha escrito Pérez en un blog con el profesor Andres Schafer. Abogan por más crecimiento, pues es urgente en el mundo subdesarrollado, y defienden la "globalización sostenible" contra los llamados a "desglobalizar", tan de moda.



Carlota Pérez sugiere una reconsideración drástica del manejo de la economía. No soy economista para juzgar. Pero su mensaje de esperanza, en medio de tanto fatalismo, debe motivar, por lo menos, nuestra curiosidad.

EDUARDO POSADA CARBÓ

(Lea todas las columnas de Eduardo Posada Carbó en EL TIEMPO, aquí)