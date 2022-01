Vivir con ómicron

Desde fines de la semana pasada comenzó a desmantelarse el sistema regulatorio que había sido impuesto una vez más en Inglaterra tras la nueva ola de la pandemia. Desde el 19 de enero, se dejó de insistir en que era preferible trabajar desde las casas. El día siguiente se levantó la medida de usar máscaras en los salones de clases. A partir de esta semana, no es requerido cubrirse la cara en lugares públicos.



Todas son señales de regreso a la “normalidad”.



Los casos diarios de contagio siguen, sin embargo, altísimos. En el momento de escribir estas líneas, The Guardian registraba más de 94.000 –incluidos 17.000 hospitalizados; 439 muertos en las últimas 24 horas–. No pasa un día sin tener noticias de enfermos por ómicron entre familiares y amigos. Todos con síntomas leves, gracias a la protección de las tres dosis de vacunas.



El mensaje parece claro: ómicron se sigue extendiendo a grandes velocidades y pronto el virus habrá afectado a la población en dimensiones que, al principio de la crisis, se identificaban con la “inmunidad de rebaño” necesaria para frenar la pandemia.A menos que nos caiga otra variante, tendremos que aceptar la vida acompañados de covid-19 convertido en epidemia, como con otros tantos virus.



Han sido dos largos años trágicos y dolorosos. No es claro aún cómo se seguirá desarrollando la crisis en el resto del mundo –su naturaleza indica que ninguna nación, ni entre las más poderosas, debe sentirse victoriosa hasta tanto se haya contenido el virus globalmente–.

Pero el solo percibir el fin del túnel debe animar esperanzas y nuevas reflexiones sobre lo que sigue tras la pandemia. ¿Qué cambiará en el mundo después de las experiencias de los últimos dos años?



Cada enero suelo leer el suplemento especial de la revista The Economist dedicado a pronosticar el año que se nos viene –el último se titula ‘The World Ahead 2022’–. Uno de sus artículos predice que para el 2023 el covid habría dejado de ser una amenaza mortal para el “mundo desarrollado”, pero seguirá persiguiendo de manera mortífera a “billones en el mundo pobre”. En política, predice que el 2022 será un año con “riesgos de turbulencia”, sobre todo “en los países de mediano ingreso”.



Estas y otras predicciones son para el corto plazo; es, claro, la naturaleza del ejercicio. En uno de sus editoriales, sin embargo, ‘The World Ahead’ advierte sobre un cambio de larga duración como resultado de la pandemia: las transformaciones en el lugar de trabajo y, en particular, las mayores perspectivas del trabajo remoto.



Trabajar desde casa no es, por supuesto, una alternativa universal. No todos los tipos de trabajo pueden hacerse de manera remota. Y en aquellos en los que es posible, las condiciones económicas, sociales y tecnológicas para hacerlo difieren sustancialmente de país en país.



Las estadísticas en Estados Unidos impresionan: “Antes de la pandemia, el 5 % del trabajo (ALLÍ) se hacía remotamente y el 27 % de los empleadores ofrecían horas de trabajo flexible; hoy las cifras son 40 % y 88 %, respectivamente” (‘The World Ahead’). ¿Serán desde ahora permanentes? Muchos preferirían tales cambios. Otros extrañan las oficinas, como sitios de sociabilidad. Pero además, como señala el suplemento de The Economist, estas transformaciones en el lugar del trabajo vendrían con costos humanos y riesgos sociales que deben sopesarse frente a sus bondades. Ante todo, es importante asegurar condiciones de equidad –que las decisiones de favorecer el trabajo remoto no terminen discriminando a ciertos grupos de personas–.



No se trataría solo de aprender a vivir con ómicron. Es, tal vez, un nuevo mundo el que nos espera una vez se apague la pandemia.

EDUARDO POSADA CARBÓ

